« Alchemy of Souls 2 » : Bu-yeon, voyez-vous vraiment les souvenirs de Nak-su ?

« Alchimie des âmes » créé deux nouveaux épisodes sur Netflix samedi dernier, où ils montraient que la relation entre Bu-yeon et Jang-uk se compliquait de plus en plus. La série coréenne diffuse sa deuxième saison, qui reprend trois ans après les événements tragiques du premier volet.

A la fin de la saison 1, Nak-su, qui était dans le corps de Mu-deok, Mort dans le lac des changeurs d’âme. Ceci après avoir poignardé Jang-uk.

Après la résurrection des jeunes, continue de veiller sur la mort de celle qui devait être sa femme. Cependant, dans cette nouvelle édition, a décidé d’épouser Bu-yeon, l’héritière de la famille jin pour la sauver de l’enfermement.

Dans les épisodes 3 et 4 de la série coréenne, Bu-yeon a trouvé la pierre de jade que Jang-uk a partagée avec Nak-su et la prêtresse a commencé à voir des souvenirs de l’assassin décédé. Au moins, c’est ce qu’ils croientmais ici nous expliquons ce qui se passe réellement.

Avant de continuer, jetez un œil ici. bande-annonce de la saison 2 de « Alchemy of Souls ».

BU-YEON VOIT-IL VRAIMENT LES SOUVENIRS DE NAK-SU ?

Jin Bu-yeon ne voit pas les souvenirs de quelqu’un d’autre, mais ses propres souvenirs. Bien qu’elle soit dans le corps de la fille de la famille Jin, son visage et son âme appartiennent à Nak-su.

Puisque c’était Nak-su qui vivait à Mu-deok (dont l’identité était en fait le Bu-yeon disparu. Oui, c’est très déroutant). Les Maître Lee n’a pu que sauver l’âme de l’assassinqui était encore accroché au corps.

Pour ne pas perdre complètement sa fille, Jin Ho-Gyeong a demandé à être réanimé, qui transforma son visage en celui qui correspondait à son âme. Cependant, le coût était qu’il a perdu la mémoire et la plupart des pouvoirs sacré du corps du vrai Bu-yeon.

Par conséquent, lorsque nous disons que Buyeon (Nak-su) a pris la pierre de jade et a commencé à voir les souvenirs de la relation passée avec Jang-uk, elle voit en fait ses propres souvenirs. Cependant, depuis son ex-fiancé pense qu’elle est morteIl ne lui est pas venu à l’esprit que c’est peut-être parce qu’il est revenu.

Dans la saison 2 de « Alchemy of Souls », Jin Bu-yeon a trouvé la pierre de jade que Jang-uk avait donnée à Nak-su dans la tour qui commémore sa mort (Photo : tvN et Netflix)

BU-YEON SE RAPPELERA-T-IL DE QUI IL EST VRAIMENT ?

Dans ces quatre épisodes de la saison 2, nous avons vu comment Bu-yeon (Nak-su) il a retrouvé ses pouvoirs avec sa mémoire. Nous supposons qu’au fur et à mesure que vous passez plus de temps avec Jang-uk et que vous vivez des expériences passées, plus de souvenirs viendront à votre esprit et, enfin, il se rendra compte que ce ne sont pas les souvenirs de quelqu’un d’autre.

Ce n’est qu’une question de temps avant que la vérité ne soit révélée. Cependant, pourrait être en danger si l’assassin qui a tué Jin U-Tak et attaqué Jang-uk est toujours en vie.