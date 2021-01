Thom Yorke rend hommage à Ennio Morricone dans un nouvel ensemble

Thom Yorke a partagé un nouveau set d’une heure pendant Radio Sonos, dans lequel il a rendu hommage à Ennio Morricone, Yaeji, Mark Pritchard Oui Luke Abbott.

Le mix est sorti avec le titre, ‘En l’absence de’, après trois listes de lecture d’une heure comprenant James Blake, Nicki Minaj Oui JPEGMAFIA.

Maintenant, le chanteur de Radiohead a sorti son propre set de plus d’une heure avec une sélection de chansons éclectiques qui ont été mixées par lui-même Yorke.

Radio Sonos a décrit le mélange de Yorke comme « non conventionnelles et exploratoires », y compris des compositions du musicien italien décédé, Ennio Morricone, en plus de votre collaborateur dans le passé, Mark Pritchard et le producteur électronique, Luke Abbott.

D’un autre côté, récemment Thom Yorke a rendu hommage au rappeur et producteur récemment décédé, MF DOOM, décédé le mois dernier.