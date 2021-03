Amber Heard était la plus critiquée de la Justice League de Zack Snyder

Ambre a entendu Elle est l’une des actrices d’aujourd’hui qui divise les téléspectateurs en raison de son conflit juridique avec son ex-mari, Johnny Depp, qui a eu un nouvel épisode devant le tribunal de Londres jeudi. Depuis qu’il a été annoncé « Ligue de justice de Zack Snyder » une grande partie du public a demandé que l’actrice ne soit pas présente dans le film qui a été créée le 18 mars, mais plus tard, il a été confirmé sur bande. Selon les commentaires sur les réseaux, a été le plus critiqué de la coupe.

La colère des adeptes de l’interprète de Jack Sparrow a son origine lorsque a poursuivi l’acteur pour violence domestique, qui a répondu par un nouveau procès en diffamation qui aura son procès en avril 2022. Cela a augmenté après Warner Bros. Feu Depp de la saga ‘Animaux fantastiques’, mais a continué à bénéficier des services de Heard.

Avant le lancement du Coupe Snyder, ambre fait la différence entre cette version et celle de 2017: « Nous avons retrouvé Mera après le départ de la reine il y a longtemps et ayant été élevée pour être reine toute sa vie. Elle est totalement dévouée à sauver son royaume et cela sert d’élan pour faire surface et demander de l’aide. D’Arthur (Aquaman), qui est le pôle totalement opposé à elle « .

Bien qu’il y ait eu des messages en faveur de son interprétation, Amber Heard a été la plus critiquée de la coupe de Zack Snyder dans « The Justice League », puisque beaucoup s’attendaient à ne pas le voir, mais il apparaît dans différentes séquences importantes du film et les utilisateurs de Twitter ne l’ont pas pardonné, être le plus ciblé en termes d’aspects négatifs du film.

Je viens de finir de regarder le #SnyderCut et la vérité est que c’est tout à fait décent. 100 000 points de moins pour Amber Heard. 10000 points en faveur du Joker de Jared Leto, la meilleure partie de tout le film. – Roraima Colina #JusticeForJohnnyDepp (@RoraimaC)

Toute la #SnyderCut C’était super j’ai tout aimé sauf la partie où ça sort #AmberHeard Mais dans chaque chef-d’œuvre, il y a toujours un peu de merde à nettoyer. – Je suis Tavo, mais pas ce Tavo. (@TavoOzTorres)

Voir Amber Heard dans le #SnyderCut encore une fois, cela m’a donné beaucoup de dégoût. Comme regarder un chef-d’œuvre avec de la merde dans les coins. – Elbert (@bocashoteamoo)

#SnyderCut Première erreur: mettre Amber Heard malade et ne pas la refondre avec Emilia Clarke – Bruno Jara (@ brunojara4)

Il est clair que dans la bataille juridique avec Johnny Depp, elle perd face aux partisans de son ex-mari, mais pour le moment il a le soutien du producteur, malgré les rumeurs de licenciement qui ont émergé il y a quelques semaines et ont été démenties par Warner Bros, bien qu’ils disent faire pression sur elle pour qu’elle démissionne. C’est une histoire qui se poursuivra et qui ne semble pas avoir de fin dans un proche avenir.