Black Panther 2 a été remodelé pour respecter l’héritage de Chadwick Boseman

Suite à la mort tragique de Panthère noire La star Chadwick Boseman, la suite de l’un des épisodes les plus réussis du MCU, continue. Bien que nous n’ayons aucune idée de la façon dont le film va gérer l’absence notable de l’acteur, la star de retour Lupita Nyong’o a fourni un aperçu de l’approche du réalisateur Ryan Coogler pour Panthère noire 2.

« Et son idée, la façon dont il a remodelé le deuxième film est si respectueuse de la perte que nous avons tous vécue en tant que casting et en tant que monde. Donc, cela me semble spirituellement et émotionnellement correct de faire cela. Et j’espère que ce que je fais J’ai hâte de se remettre ensemble et d’honorer ce qu’il a commencé avec nous et de garder sa lumière à travers. Parce qu’il nous a laissé beaucoup de lumière dans laquelle nous allons encore nous baigner. Je le sais avec certitude. «

Des plans pour Panthère noire 2 ont été considérablement modifiés après la mort de Chadwick Boseman, Coogler ayant déjà révélé qu’il avait écrit des lignes que nous n’entendrions plus jamais entendre l’acteur parler. De retour au film, le suivi sera sans aucun doute une tâche ardue pour les acteurs et l’équipe et c’est quelque chose qui inquiète beaucoup Nyong’o.

«Les gens me demanderont: ‘Êtes-vous impatient de rentrer?’ L’excitation n’est pas le mot. J’ai l’impression d’être dans un état très pensif et méditatif en ce qui concerne Black Panther 2. Son décès est encore extrêmement brutal pour moi. Et je ne peux même pas commencer à imaginer ce que ce sera aime marcher sur le plateau et ne pas l’avoir là-bas … Mais en même temps, nous avons un leader en Ryan, qui se sent très bien comme nous, qui ressent aussi la perte d’une manière très, très réelle. «

Ce n’est pas la première fois que Lupita Nyong’o, qui reprendra le rôle de Nakia dans la suite, taquine les changements créatifs apportés par le réalisateur Ryan Coogler à la suite du décès de Boseman. «Ce sera différent, bien sûr, sans notre roi, de retourner dans ce monde, mais je sais que nous sommes tous déterminés à réinventer ou à perpétuer son héritage dans cette nouvelle Black Panther», a-t-elle récemment déclaré. « Et [director] Ryan Coogler a des idées vraiment, vraiment excitantes que j’ai hâte de concrétiser avec le reste de la famille. «

Devenu rapidement synonyme de Panthère noire rôle, Chadwick Boseman tristement décédé le 28 août à l’âge de 43 ans, après avoir secrètement combattu le cancer du côlon au cours des quatre dernières années. L’acteur avait décidé de garder secrets ses problèmes de santé, même de la part de Ryan Coogler et Marvel Studios. On sait très peu de choses sur la direction de Panthère noire 2, et alors que beaucoup se demandaient initialement si le rôle de T’Challa serait refondu avec un autre acteur, ou si Chadwick Boseman utiliserait CGI, mais le président de Marvel Studios, Kevin Feige, a depuis confirmé qu’aucune de ces options n’était envisagée.

Rendre hommage à l’héritage de Boseman tout en continuant l’histoire de Panthère noire ne sera pas une tâche facile, mais si quelqu’un peut le faire, c’est Ryan Coogler, qui a récemment déclaré que, bien que le travail sur la suite soit difficile, « Vous devez continuer quand vous perdez des êtres chers. Je sais que Chad ne le ferait pas. ont voulu que nous nous arrêtions. » Panthère noire 2 commencera le tournage cet été et devrait sortir en salles le 8 juillet 2022. Cela nous vient de Yahoo.

