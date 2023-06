Netflix : la mini-série policière de SEULEMENT 3 ÉPISODES qui fait fureur sur la plateforme

STIHL HT 135 / Guide Rollo E Mini 30 cm (1/4" PM3)

Robuste et performante, la perche d‘élagage thermique HT 135 STIHL est la plus puissante de la gamme STIHL. Conçue pour l’ébranchage des arbres, le retrait de bois mort ou abîmé et la taille des arbres fruitiers, elle est équipée de série d’un harnais potence RTS STIHL. Idéale pour les professionnels de l’entretien des arbres, des arbres fruitiers et les collectivités, elle permet d’atteindre facilement des branches jusqu’à 5 mètres au-dessus du sol. Avec un réducteur en magnésium plus robuste, la HT 135 est une évolution de la perche d’élagage thermique HT 133 STIHL. * Coupe efficace : la chaîne 1/4 "P STIHL permet une coupe nette des branches. La ligne de visée permet de travailler avec précision. * Réducteur robuste et léger en magnésium avec crochet de branche moulé. * Tube téléscopique professionnel : rigide et précis, le tube carré téléscopique s’ajuste facilement en longueur jusqu’à 390 cm pour atteindre des branches jusqu’à 5 mètres au dessus du sol. Pratique, il peut être rétracté pour un transport ou un stockage optimal. * Confortable : le système anti-vibrations STIHL et le harnais rembourré favorisent le confort de l’utilisateur pendant le travail. * Poignée multifonction pratique : la poignée regroupe l’intégralité des commandes de la perche d’élagage. * Démarrage rapide et facile : grâce à la pompe à carburant manuelle et au système de décompression automatique. * Pratique : le couvercle de pignon est équipé d’un écrou imperdable. * Ejection latérale des copeaux : pour réduire la tendance au colmatage. * Longueur totale avec outil de coupe : 270-390 cm.