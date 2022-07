Ricky Martin revient sur scène après que son neveu accusateur abandonne l’affaire

Ricky Martin est revenu sur scène vendredi soir après une semaine de gros titres.

Le chanteur a livré un spectacle émouvant au Hollywood Bowl de Los Angeles vendredi, un jour après que son neveu a abandonné son dossier pour une ordonnance restrictive contre le chanteur pop.

Faisant ses débuts dans ce lieu emblématique, Martin était accompagné de l’Orchestre philharmonique de Los Angeles et du chef d’orchestre Gustavo Dudamel.

Martin est monté sur scène dans un décor noir et soyeux et a commencé avec sa chanson de 2005 « Till I Get You » de son album « Life ». Il a ensuite enchaîné avec ses tubes « La Bomba » et « Livin La Vida Loca ».

Qualifiant la chaude nuit de Los Angeles de « magnifique », Martin a interrompu son set pour s’adresser à la foule.

Il a souri largement et a pompé ses mains en applaudissant « oui, oui » alors que ses fans l’encourageaient.

« Tout ce que je veux, c’est que vous oubliez tous vos problèmes ce soir », a-t-il déclaré. « Concentrez-vous simplement sur l’amour et la lumière et passons un bon moment. »

Jeudi, lors d’une audience à Porto Rico, un juge s’est prononcé contre la prolongation d’une ordonnance de protection temporaire contre le chanteur après le retrait de l’affaire. Martin est apparu à distance, car il réside à Los Angeles.

NBC News a confirmé que la personne qui avait demandé l’ordonnance d’éloignement était le fils de la demi-sœur de Martin. Le neveu a également allégué que lui et Martin avaient eu une relation sexuelle et amoureuse qui avait duré sept mois, selon un document judiciaire obtenu par Telemundo et partagé avec NBC News. Le gagnant d’un Grammy a nié toutes les allégations portées contre lui.

Dans une déclaration obtenue par AUJOURD’HUI à la suite de l’audience, les avocats de Martin ont déclaré qu’ils « avaient prévu » que l’ordonnance de protection temporaire ne serait pas prolongée.

« L’accusateur a confirmé au tribunal que sa décision de rejeter l’affaire était la sienne, sans aucune influence ou pression extérieure, et l’accusateur a confirmé qu’il était satisfait de sa représentation légale dans l’affaire », indique le communiqué. « La demande est venue de l’accusateur demandant de classer l’affaire. »

Ils ont ajouté que cela « n’a jamais été rien de plus qu’un individu troublé faisant de fausses allégations sans absolument rien pour les étayer. Nous sommes heureux que notre client ait vu justice et puisse maintenant aller de l’avant avec sa vie et sa carrière.

Martin partagera plus tard dans une vidéo envoyée à NBC News par l’équipe du musicien, que les allégations portées contre lui étaient « dévastatrices » pour lui, sa famille et ses amis.

« Je suis devant les caméras aujourd’hui parce que j’ai vraiment besoin de parler pour que je puisse commencer mon processus de guérison », a déclaré le chanteur. « Pendant deux semaines, je n’ai pas été autorisé à me défendre car je suivais une procédure où la loi m’obligeait à ne pas parler tant que je n’étais pas devant un juge. »

Ajoutant: «À la personne qui affirmait ce non-sens. Je lui souhaite le meilleur et je souhaite qu’il trouve de l’aide pour qu’il puisse commencer une nouvelle vie remplie d’amour et de vérité, profitez-en. Et il ne fait de mal à personne d’autre.

Il a noté que sa priorité était désormais de « guérir » et qu’il le ferait « avec de la musique ».

« J’ai hâte d’être de retour sur scène. J’ai hâte d’être de retour devant les caméras et de divertir. C’est juste ce que je fais de mieux », a déclaré l’interprète de « Livin’ La Vida Loca », avant de remercier tous ceux « qui ont toujours cru en moi ». « Vous n’avez aucune idée de la force que vous m’avez donnée avec chaque commentaire que vous avez écrit sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite de l’amour et de la lumière et nous voilà. Avec la même force et la même passion. Que Dieu vous bénisse tous. »

Dans un post partagé jeudi, le mari de Martin, Jwan Yosef, a partagé une photo des deux sous-titrée « La vérité l’emporte ❤️ ».

Jeudi soir avant son premier spectacle du week-end au Hollywood Bowl, Martin a partagé une vidéo de sa répétition sur sa story Instagram.

Le chanteur a partagé une vidéo de ses répétitions avant son premier concert au Hollywood Bowl. @ricky_martin / Instagram

« Et nous sommes de retour. @hollywoodbowl nous voilà ! Con fuerza », a-t-il légendé.