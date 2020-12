«J’aime Lucy»: comment Desi Arnaz est-elle morte?

Lucille Ball et Desi Arnaz étaient les stars de J’aime lucy de 1951 à 1957. Bien qu’ils aient eu un mariage difficile, les fans les considéraient comme le couple idéal. Après de nombreuses années dans l’industrie du divertissement, Arnaz est décédé le 2 décembre 1986 à l’âge de 69 ans. Comment Arnaz est-il mort?

Desi Arnaz comme Ricky Ricardo sur ‘I Love Lucy’

Lucille Ball avec Desi Arnaz | Défilé pictural / Photos d’archives / Getty Images

Arnaz a joué Ricky Ricardo sur J’aime lucy pour six ans. Son personnage, le mari de Lucy Ricardo, était célèbre pour avoir dit: « Lucy, je suis à la maison! » Ricky était un chef d’orchestre qui travaillait au Tropicana Club, et il chantait souvent la chanson «Babalu». Dans son livre, Amour, Lucy, Ball a déclaré que la chanson «Babalu» était devenue associée à Arnaz de la même manière que «Over the Rainbow» était devenue associée à Judy Garland.

Ricky était la personne sérieuse, tandis que Lucy était la plus drôle qui se mettait dans des situations qui faisaient rire le public. Certains des moments les plus drôles de Lucy ont été l’épisode où elle a travaillé dans une chocolaterie et l’épisode où elle a joué dans une publicité sur les vitamines.

Comment Desi Arnaz est-il mort?

Arnaz est mort d’un cancer du poumon. Son médecin a dit au Los Angeles Times son habitude de fumer des cigares cubains a contribué à sa mort. Quelques années avant sa mort, il aurait subi une intervention chirurgicale pour des complications de diverticulite (inflammation du tractus intestinal). Selon la publication, il a dû subir quatre chirurgies de 1969 à 1970.

Lucille Ball a dit qu’elle était heureuse que Desi Arnaz n’ait plus à souffrir

Malgré un mariage difficile, Arnaz et Ball sont restés proches tout au long des années. Même après avoir déménagé et épousé d’autres personnes, ils ont réussi à maintenir une amitié. La mort d’Arnaz a été difficile pour Ball. Elle a dit qu’elle était reconnaissante que son ex-mari n’ait plus à souffrir.

« Monsieur. Arnaz souffrait d’un cancer depuis de nombreux mois, et ma famille et moi avons prié pour sa libération de cette terrible épreuve », a déclaré Ball dans un communiqué publié à la Los Angeles Times. «Desi est mort tôt ce matin dans les bras de sa fille. Notre relation était restée très étroite, très aimable, au fil des ans, et maintenant je suis reconnaissant à Dieu que la souffrance de Desi soit terminée.

Les derniers mots de Desi Arnaz à Lucille Ball

Lucille Ball et Desi Arnaz en 1956 | Archives Michael Ochs / Getty Images

La fille de Ball et Arnaz, Lucie Arnaz, a déclaré que ses parents avaient eu leur dernière conversation deux jours avant la mort de son père. Leur dernier appel téléphonique était le jour de leur anniversaire de mariage, le 30 novembre.

Dans le livre Desilu: L’histoire de Lucille Ball et Desi Arnaz par Coyne Steven Sanders et Tom Gilbert, Lucie a décrit la dernière conversation de ses parents. «Je viens de fermer la porte et de leur laisser passer du temps ensemble», dit-elle. «Je les ai démarrés, comme deux enfants lors d’un premier rendez-vous.»

Les derniers mots d’Arnaz à Ball étaient de lui dire qu’il l’aimait et lui souhaitait bonne chance avec une prochaine apparition à la télévision. Sa fille a dû tenir le téléphone contre son oreille parce qu’il était devenu si faible.

«Je devais tenir le téléphone», a déclaré Lucie. «Je ne pouvais pas sortir de la pièce. Et il a dit: ‘Je t’aime aussi, chérie. Bonne chance avec votre émission. »

