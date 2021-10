My Name : Aura-t-il une deuxième saison sur Netflix ?

Le jeu du calmar a laissé une marque indélébile sur le service de streaming Netflix étant la meilleure première de l’histoire, mais en parallèle, elle a également fait croître d’autres productions coréennes sur la plate-forme, comme ce fut le cas avec Alice aux confins. L’une des versions les plus récentes vient également de Corée du Sud et fait également fureur. On parle de Mon nom, un drame qui se situe dans le Top 5 des plus choisis par le public.

« Après être entré dans un cartel, Jiwoo infiltre la police pour découvrir la vérité sur la mort de son père. Au cours de l’exécution de sa vengeance, il découvrira plus d’un secret douloureux », note le synopsis officiel de cette émission réalisée par Kim Jin-min. Ses huit épisodes sont disponibles depuis le vendredi 15 octobre, mais avant cela ils ont été bien reçus au Festival international du film de Busan.

Il est actuellement comme la troisième série la plus regardée au monde, au dessous de Le jeu du calmar et Choses à nettoyer. Nul doute que le téléspectateur lui a donné le feu vert, tout comme les critiques, puisqu’il a une approbation à 100% sur Rotten Tomatoes et un 8,2 sur 10 sur IMDb, étant l’un des meilleurs anus au monde.

+ Mon nom aura-t-il une deuxième saison ?

Pour le moment Netflix ne l’a pas annoncé et ce n’est peut-être pas le cas, puisque l’histoire semble se terminer de manière correcte, ne laissant aucune extrémité libre. En outre, une caractéristique des émissions sud-coréennes est que les productions d’une seule saison sont plus courantes que ceux de plusieurs versements d’épisodes.

La vérité est que ce n’est pas une rareté que l’entreprise choisit de raconter plus d’histoires, mais ce sera quelque chose qui sera résolu après 28 jours, où ils verront les chiffres d’audience réels et là ils décideront. Dans le cas où il serait renouvelé pour une deuxième saison, on pourrait s’attendre à ce qu’il soit d’ici la fin 2022.

