Benedict Cumberbatch révèle qu’il n’a pas lu le script complet de Spider-Man : No Way Home

Il ne reste que deux semaines avant Spider-Man : Pas de chemin à la maison sortir en salles et montrer pourquoi c’est le film le plus attendu de l’année. C’est que cette nouvelle bande du Univers cinématographique Marvel spécule sur le fait de montrer tout ce que les fans attendent : la possible réunion entre Tom Holland, Andrew Garfield et Tobey Maguire. Cependant, il aura aussi la présence d’un personnage très aimé du public : Docteur étrange.

Ce super-héros joué par Benedict Cumberbatch il a su devenir l’un des rôles transcendantaux. C’est que le sorcier faisait partie d’une mission très pertinente dans les événements qui se sont déroulés en Avengers : guerre à l’infini et Avengers : Fin de partie. Maintenant, il jouera un rôle important en essayant d’aider Pierre Parker donc tout le monde oubliera qu’il est en fait Spider-Man. Mais l’acteur britannique a révélé un fait qui peut tout changer.

A en juger par la bande-annonce et par les principales théories des fans, tout indiquerait que son personnage sera chargé d’ouvrir le thème de la Multivers et vraiment comprendre ce qui se passe avec Peter Parker et s’il est vrai que les prédécesseurs de Holland apparaîtront pour combattre les méchants Docteur Octopus, Green Goblin et Electro.

En dialogue avec USA Today, Cumberbatch a assuré avec le sourire : «Parler de Spider-Man: No Way Home est une impasse”. C’est que l’entreprise de Kevin Feige et Photos Sony Ils ont les yeux rivés sur les protagonistes pour qu’ils ne donnent pas un seul détail de plus. « Je peux dire que c’est un film sauvage. je ne veux rien révéler Et je n’ai pas lu tout le script en fait ! Je l’ai fait exprès parce que je veux juste la balade« , Tenu.

Benoît vient de sortir Le pouvoir du chien au Netflix et très bientôt, il reviendra dans l’univers cinématographique Marvel avec Docteur Strange dans le multivers de la folie. Mais il ne fait aucun doute qu’il s’agit de l’un des projets les plus importants de son année et tout spoiler peut le ruiner. A tel point que même ne pas être l’un des acteurs principaux sait avec certitude ce qui va se passer.

Comment rejoindre la chaîne Spoiler sur Telegram ?

Si vous avez un compte Telegram, cliquez simplement sur le bouton suivant.

Mais si vous n’avez pas encore de profil sur la plateforme, vous pouvez le télécharger depuis l’Apple Store ou le Google Store, selon le système d’exploitation de votre téléphone portable. Une fois dans l’application, dans le moteur de recherche mettez « Spoiler BV » et là vous pouvez nous donner abonnez-vous pour être au courant de toutes les nouvelles.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂