Shingeki no Kyojin: le cosplay d’Annie Leonhart qui fait fureur sur les réseaux

La croissance de ‘Shingeki no Kyojin’ Ces dernières années, il a cédé la place à des millions de fans du monde entier qui se sont tournés à la fois vers les mangas et les anime. La série animée est actuellement en cours, qui traverse sa quatrième et dernière saison, tandis que ses publications papier arriveront au terme de son histoire dans les mois à venir.

La création de Hajime isayama il est sorti en 2009 et en 2013 il a commencé à être adapté à la télévision. Les deux arrivent à leur fin et les fans ne veulent pas que cela se produise, bien qu’ils reconnaissent que ce qui a été fait jusqu’à présent a plus que satisfait. L’héritage de ‘L’attaque des Titans’, comme on l’appelle aussi, durera des années et ses fans continueront d’être liés à l’histoire.

Les adeptes ont de nombreuses façons de montrer leur amour pour ‘Shingeki no Kyojin’, et l’un des plus utilisés est le cosplay. Cette activité se caractérise par la représentation de divers personnages, et c’est ce qu’il a fait dans ce cas Collette, reconnu dans les réseaux sociaux avec l’utilisateur ‘@vamplettes». Il a interprété Annie leonhart. Ne le manquez pas!

Le cosplay concerne le personnage dans sa version Titan. Son maquillage et la position de l’appareil photo se démarquent, puisque dans cette séance photo l’angle permet de voir la taille géante de Leonhart. Collette fait également diverses caractérisations et vous pouvez les voir sur son compte Instagram.

Sous sa forme de Titan, Annie leonhart est mieux connu comme ‘Femme Titan’, avec une hauteur d’environ 14 mètres. Elle a été recrutée par la troupe de recrues du cycle N ° 104, quatrième dans le top 10 de sa classe et ancien membre de la police militaire.