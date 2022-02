Qui est Julia Garner, l’actrice qui a révolutionné Netflix dans « Inventing Anna » et « Ozark » ?

Julia Garnier est l’une des actrices qui est à l’honneur en ce moment après son interprétation de ‘Ruth’ dans Ozark, un personnage qui a la capacité de faire peur, de faire rire ou même de bouger dans le même chapitre. Cependant, maintenant, il a ajouté un succès de plus à sa carrière d’acteur et il s’agit « Inventer Anna » sur Netflix.

Après ces personnages, nous vous expliquerons ci-dessous comment s’est déroulée la carrière d’actrice de l’actrice et comment elle a obtenu la renommée qui a désormais sûrement un emploi du temps chargé.

Qui est Julia Garner ?

Julia Garner est née le 1er février 1994, elle est originaire de l’état de New York. Garner est une mannequin et actrice américaine. Elle est devenue célèbre pour son rôle de ‘Ruth’ Langamore dans la série « Ozarks » et était présent dans des films comme ‘The Assitant’, ‘The Perks of Being Invisible’ et ‘Sin City: a Dame to Kill for‘. En revanche, il s’est déjà aventuré sur Netflix avant ‘Ozark’ et ‘Inventing Anna’ avec la série ‘Les Américains’ et dans le mini strip ‘maniaque’.

Comment s’est passé votre parcours artistique ?

L’actrice a commencé le monde du théâtre à l’âge de 15 ans pour lutter contre sa timidité et ses débuts au cinéma ont eu lieu à l’âge de 17 ans dans le film Martha Marcy May Marlene (par Sean Durkin), où elle a joué Sarah. Puis en 2012, le réalisateur David Chase l’invite à jouer un petit rôle qu’il a écrit spécialement pour elle dans son film ‘Ne s’affaiblit pas’.

Le premier rôle principal était dans le film « Enfants électriques » en 2012. En 2013, il revient sur les écrans avec Ashley Bell dans le film d’horreur ‘Le Dernier Exorcisme Partie II’et a également joué dans la version américaine du film d’horreur mexicain ‘Nous sommes ce que nous sommes’.

Son rôle principal dans « Inventing Anna »

La mini-série raconte l’histoire de l’escroquerie d’Anna Sorokin/Anna Delvey sur la classe supérieure de New York. Elle a créé un faux profil de millionnaire allemand. Entre 2013 et 2017, Anna Delvey vole à différentes personnes dans le but de créer une maison pour l’art et la culture.

La première étape qu’il a franchie a été de demander des prêts aux banques avec des documents falsifiés, mais lorsqu’ils ont été refusés, il a dû recourir à sa créativité. C’est ainsi qu’il a réduit ses commandes et a obtenu un prêt d’environ 100 000 dollars, qu’il a utilisé pour financer une autre commande à une banque et ainsi démarrer ses projets. Ce personnage de Julia l’a amenée à être sous les projecteurs dans les premières semaines de février.

incursion dans la mode

Mais le monde du théâtre n’est pas le seul point fort de Garner car il est également présent dans le monde de la mode. Actuellement, elle est ambassadrice de Prada et Swarovski dont l’objectif est d’atteindre un public centenaire avec des motifs de strass fantaisie colorés, une tâche pour laquelle elle a également engagé Lourdes Leon, la fille de Madonna.

On pourrait dire qu’elle n’a aucun problème à modeler un costume Haute Couture avec les accessoires les plus spectaculaires. En témoigne la robe en résille semi-transparente à strass portée sur un body métallisé à découpes par Stella McCartney, qu’elle portait au gala du MET 2021. En revanche, elle ne néglige pas les bijoux et les tissus soyeux et métalliques.

En 2019, elle a eu la chance d’assister à son premier MET Gala et a eu les conseils de Zac Posen pour donner vie à Judy Garland, notamment dans son personnage du film culte Ziegfield Girls (1941), où son look est entré dans l’histoire pour sa ornements impressionnants et ses robes majestueuses.

