« J’ai aimé la façon dont le changement de Fabiana a été écrit »: Tato Alexander a parlé de son personnage dans How to Survive Single 2, la série Prime Video

Après le succès de la première saison, Prime Video a de nouveau parié sur Comment survivre célibataire avec une deuxième édition. A tel point que le 15 avril la plateforme a ajouté à son catalogue les huit nouveaux épisodes dans lesquels Sébastien Zurita Il est revenu pour capturer ses vraies anecdotes avec son frère, Emiliano. Et, avec lui, certains des personnages les plus importants sont revenus, tels que Fabiana, jouée par Tato Alexander.

De quoi s’agit-il? Le synopsis officiel de la deuxième saison de Comment survivre célibataire Il dit: « Sebastián rend hommage à Julieta, sa petite amie décédée, en essayant de produire le film qu’il a écrit quand il était avec elle. Avec son partenaire producteur, il cherche un financement, mais ne l’obtenant pas, il décide de transformer l’histoire en une production théâtrale. Toujours blessé par sa récente perte, Sebastián décide qu’il ne peut pas commencer une nouvelle relation, alors il commence à vivre célibataire de manière disproportionnée.”.

Cependant, pour cette édition, Le personnage de Sebastián Zurita n’était pas le seul à avoir changé, mais celui de Tato Alexander aussi.. À cette occasion Fabienne explore de nouveaux horizons, notamment en laissant s’épanouir ses sentiments pour Gonzo (Octavio Hinajosa). C’est pourquoi, face à un changement de personnalité aussi retentissant, de Spoiler on parle avec l’actrice et elle-même a expliqué comment fonctionnait cette nouvelle facette de son rôle.

« J’ai vraiment aimé la façon dont le changement de Fabiana a été écrit. Je pense qu’il est exploré de manière très réaliste en montrant comment les gens tombent amoureux et surtout quand nous venons d’une amitié, parce qu’ils étaient amis et comment Gonzo gagne leur amour et leur respect.», a commencé Alexandre. Puis il a ajouté : « De plus, elle découvre en lui quelqu’un qui est une personne honnête et malgré tout ce qu’est Gonzo, qui est aussi beaucoup de choses, c’est un homme qui a toujours été très honnête avec elle quant à son intérêt, qui la connaît et avec qui communique au même niveau parce qu’ils sont très similaires”.

pour ce qu’il a dit Tato exclusivement avec Spoilerle fait de voir son caractère si semblable à celui de Octavio Hinajosa Cela a à voir avec le fait qu’ils ont une relation très étroite. « Ce sont des amis très proches, donc je pense que c’est une base très cool pour tout type de relation.« , il expliqua. De même, l’actrice a précisé que ce changement « c’était un jeu très cool”, plus que tout à cause de l’excellent travail qu’il a fait avec son partenaire et de la nouvelle approche de son personnage.

« J’ai vraiment apprécié toutes les scènes que nous avons ensemble (avec Hinajosa), j’ai apprécié cette complexité de Fabiana sur la façon dont elle commence à trahir ce qu’elle pense vouloir. Parce qu’il commence à vouloir autre chose, il commence à tomber amoureux et cette lutte interne que nous avons pu explorer dans toutes les scènes était très drôle« , mentionné. D’autre part, l’interprète a également déclaré que pour effectuer Le personnage de Fabien Il fonctionne de la même manière depuis la première édition.

« J’ai d’abord analysé ce qui était écrit dans le texte, la proposition des scénaristes et ensuite j’ai dû comprendre non seulement son discours mais aussi ce qu’elle ne dit pas et je pense que c’est ce qui fait d’elle une personne plus complète et plus complexe.”. Cependant, en plus d’affronter de nouveaux horizons, Fabiana a également dû faire face à un nouveau travail dans la deuxième saison de Comment survivre célibataire. A tel point que, là-bas, l’actrice a rencontré des problèmes qui lui étaient nouveaux et a fait référence à la scène dans laquelle elle aide un de ses élèves qui se sent coupable d’avoir envoyé une photographie qui a été reproduite parmi un groupe d’hommes.

« Pour moi en tant qu’actrice, c’était quelque chose de nouveau d’affronter ce problème des nouvelles générations, ainsi que pour Fabiana. Voir qu’il y a des filles avec des problèmes que nous n’avions pas avant, par exemple, avec la question d’internet et comment les circonstances changent», a-t-il expliqué en premier lieu. Et, pour continuer, il a assuré : «Pour Fabiana et pour moi en tant qu’actrice, c’était difficile, c’était un moment où nous devions réécrire ce que Fabiana disait sur le plateau parce qu’il y a des choses très délicates. D’une part, c’était pour que la fille se sente mieux, comme si elle n’était pas seule, ça nous arrive à tous. Mais d’un autre côté, nous ne voulions pas que cela incite à dire qu’il n’y a pas de problème, que c’est bien de faire ça”.

Aussi, selon Tato Alexander défini dans Spoileravec cette scène ils devaient « trouver un juste milieu entre la réalité des jeunes et la façon dont nous, les aînés, pouvons les aider”. En revanche, et pour clore, l’actrice a précisé que pour elle « C’est très cool dans la série de voir comment divers angles sont explorés concernant le sexe et l’amour et comment les personnages changent d’avis et d’objectifs.”.

