Minamata de Johnny Depp obtient enfin la date de sortie aux États-Unis

Le public nord-américain pourra enfin regarder Minamata. Écrit et réalisé par Andrew Levitas, le drame poignant détaille les effets de l’empoisonnement au mercure dans les communautés locales de Minamata, Kumamoto, au Japon, à la suite du déversement de produits chimiques par une grande entreprise dans les cours d’eau. Depp incarne le photographe de guerre W. Eugene Smith qui s’envole pour le Japon au début des années 1970 pour documenter l’effet dévastateur que cela a eu sur tant de vies.

Tandis que Minamata est sorti à l’étranger, il n’est pas encore sorti en Amérique du Nord. En juillet, Andrew Levitas a accusé MGM d’avoir tenté d' »enterrer le film » en réponse aux problèmes juridiques et personnels de l’acteur avec son ex-femme Amber Heard, ainsi qu’à la controverse qui l’accompagne. La société a répondu à l’époque que la date de sortie de Minamata aux États-Unis n’était pas encore annoncée, mais il semble maintenant que le film n’est plus entre les mains de MGM. Il est maintenant rapporté qu’Iervolino et Lady Bacardi Entertainment s’associeront à la place avec Samuel Goldwyn Films pour sortir Minamata dans les cinémas nord-américains à partir du 15 décembre, s’étendant aux États-Unis et au Canada jusqu’en 2022.

« Je suis ravi que le public nord-américain puisse enfin apprendre ce qui s’est passé et continue de se produire dans Minamata et dans le monde », a déclaré Andrew Levitas à Deadline. « Le silence des voix marginalisées et de celles laissées pour compte (ainsi que des artistes) par les grandes entreprises doit prendre fin, et avec de nouveaux partenaires partageant les mêmes idées, cette histoire sera enfin révélée dans le Nord. Amérique et, espérons-le, offrir un peu de paix aux victimes et à leurs familles qui ont beaucoup trop souffert. »

Andrea Iervolino de l’ILBE, qui avait précédemment soutenu le film Johnny Depp en 2019 En attendant les barbares, a ajouté : « Ancré par des performances exceptionnelles, une mise en scène et un art de l’artisanat époustouflants, Minamata est le genre de narration intentionnelle qui s’intègre au public et à un film qu’il appréciera de voir. Nous sommes ravis de pouvoir orchestrer une campagne de sortie aux côtés de Samuel Goldwyn qui invitera le public dans cette histoire. »

David K. Kessler, Stephen Deuters, Jason Forman et Andrew Levitas ont écrit le scénario de Minamata. Avec Johnny Depp, il met en vedette Bill Nighy, Minami, Hiroyuki Sanada, Jun Kunimura, Ryo Kase, Asano Tadanobu et Akiko Iwase. Levitas a produit pour Metalwork Pictures aux côtés de Depp pour Infinitum Nihil, ainsi que de Sam Sarkar, Bill Johnson et Kevan Van Thompson.

« Nous avons regardé ces gens dans les yeux et promis que nous ne serions pas exploiteurs. Que le film serait respectueux. Je crois que nous avons tenu notre part du marché, mais ceux qui sont venus plus tard devraient également maintenir le leur », a déclaré Depp auparavant. a déclaré en août, frustré qu’il n’ait toujours pas obtenu sa large diffusion. « Certains films touchent les gens. Et cela affecte ceux de Minamata et les gens qui vivent des choses similaires. Et pour n’importe quoi… Pour mon boycott par Hollywood ? Un homme, un acteur dans une situation désagréable et désordonnée, au cours des dernières années ? Mais, vous savez, je me dirige vers là où je dois aller pour faire tout ça… Pour mettre les choses en lumière. »

Les auditoires des États-Unis et du Canada auront bientôt la chance de le voir. Minamata sortira dans les salles à partir du 15 décembre et le plan est également de soumettre le film à des récompenses majeures. Cette nouvelle nous vient de Deadline.





