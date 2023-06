Qui est Vanessa Scalera, l’actrice qui joue Imma dans « Imma Tataranni »

Vanessa Scalera est le protagoniste de la Série italienne « Imma Tataranni »qui ouvre en Espagne du mercredi 14 juin au RTVE. L’interprète méditerranéenne se distingue pour être Imma, la procureure qui est la protagoniste de la fiction qui poursuit les criminels avec sa mémoire prodigieuse et son ironie divertissante.

Au total, ils sont deux saisons et 14 épisodes ceux qui sont diffusés sur la chaîne espagnole à 22h35. MAG vous en dit plus sur la star de la production télévisée basée sur les romans de Mariolina Venise.

1. DONNÉES PERSONNELLES DE VANESSA SCALERA

Nom de naissance : Vanessa Scalera

Lieu de naissance : Mesagne, Italie

Anniversaire : 5 avril

Année de naissance : 1977

Âge : 46 ans

Métier : Actrice

Hauteur : 1,70 m

Instagram : @scalera_vanessa

2. QUI EST VANESSA SCALERA ?

Vanessa Scalera est une actrice italienne qui a excellé au théâtre, au cinéma et à la télévision. Elle a été récompensée pour son travail dans « L’arminuta » et « Imma Tataranni. Procureur adjoint », avec les prix Cinta de Plata et Flaiano.

L’actrice qui incarne Imma dans la série italienne (Photo : Vanessa Scalera / Instagram)

3. AMATEURS D’ART

Dans une interview à TV Sorrisi e Canzoni, ilL’actrice italienne a raconté que, depuis qu’elle était enfant, elle avait un attachement à l’art et qu’il aimait réciter des poèmes. L’exécution de la lecture et l’apprentissage des vers l’ont fait faire un pas de plus vers les monologues et autres interprétations.

4. SA CARRIÈRE A COMMENCÉ À ROME

Vanessa Scalera a déménagé à Rome à l’âge de 19 ans pour étudier à l’école de théâtre La Scalettaoù il confirme que sa vocation est liée au métier d’acteur, que ce soit sur scène ou sur un plateau de télévision.

5. SES PREMIÈRES EXPÉRIENCES

L’interprète a commencé sa carrière au théâtre, l’espace intime du public avec la fiction. Il a fait « Le Collectionneur », « L’ami de tout le monde » et « La conscience de Zeno », entre autres mises en scène.

6. SON PASSE VERS LE MONDE AUDIOVISUEL

La célébrité a également fait un saut dans le cinéma et la télévision. joué dans des films « Vincère », « La Belle au bois dormant », « Ma mère », « Lea », « L’arminuta », entre autres. Il a acquis une plus grande notoriété avec son travail sur la série « Je suis Tataranni ».

L’interprète dans l’une des scènes de « Imma Tataranni » (Photo : Vanessa Scalera / Instagram)

7. C’EST COMMENT ILS LUIONT DIT QUE CE SERAIT IMMA

Scalera a fait plusieurs auditions pour la série italienne « Imma Tataranni ». Elle n’était pas sûre d’avoir le rôle et reçut un message confirmant notamment qu’elle avait décroché le poste : « Bonjour Imma »était le message du réalisateur Francesco Amato.

8. L’AMOUR DE VANESSA SCALERA

Le partenaire de Vanessa Scalera est Filippo Gili, metteur en scène de théâtre et également comédien. Ils ont une relation de plus de 10 ans et ont même travaillé ensemble. Cependant, ils gardent leur relation amoureuse en réserve.

9. SA VIE VIRTUELLE

Vanessa Scalera a un compte Instagram officiel avec plus de 43,8 mille abonnés. L’artiste publie généralement des photos et des vidéos des productions auxquelles elle participe, ainsi que des photos avec des amis et des collègues.

