Qu’est-il arrivé à Elizabeth Lail, l’actrice qui a joué Beck dans You

in

NETFLIX

L’interprète qui dirige la série avec Penn Badgley a opté pour un profil bas après avoir été une figure de Netflix. Découvrez la série dans laquelle il joue et son lien avec The Batman.

©NetflixElizabeth Lail a joué dans You aux côtés de Penn Badgley.

En décembre 2018, une série a atteint Netflix pour attraper ses fans comme jamais auparavant : Tu. mettant en vedette poR Penn Badgleyqui était devenu célèbre pour son travail en tant que Dan Humphrey dans une fille bavarde, la nouvelle fiction proposait une histoire aussi toxique et répréhensible que captivante, puisqu’elle était devenue la tendance à l’époque, faisant parler tous les abonnés du drame du couple phare. Cependant, on savait peu de choses sur l’actrice qui dirigeait la série.

Il s’agit de elisabeth lailqui était chargé de donner vie à Beck dans la première saison de Tu, disponible sur Netflix. Se déroulant à New York, la série nous présente Joe Goldberg, un jeune homme qui travaille comme gérant dans une librairie, où il rencontre Guenièvre Beck, une écrivaine en herbe qui tombe instantanément amoureuse de lui. Mais… Est-ce de l’amour ou de l’obsession ? Pour le N rouge, ce caractère est « un jeune homme dangereusement séduisant”.

Alerte spoil! Joe développe une obsession toxique et est prêt à tout pour se rapprocher de Beck. Même mettre fin à sa vie lorsque les choses semblent devenir incontrôlables. La vérité est que le personnage a eu sa fin dans la série après cet événement et n’est plus apparu que sous forme de souvenirs. En ce sens, deux saisons supplémentaires ont été développées, donnant le rôle principal à Victoria Pedretti dans la peau de l’Amour.

Qu’est-il arrivé à Elizabeth Lail depuis ? L’actrice a choisi de garder le profil bas qu’elle avait avant d’être convoquée par Netflix. Pourtant, c’est une icône des réseaux sociaux : elle accumule 1,7 million de followers sur Instagram et partagez des vidéos de beauté, comme des tutoriels de maquillage ou de coiffure. Ce n’est pas tout! Parce que son parcours d’acteur s’est poursuivi main dans la main avec Matt ReevesDirecteur de homme chauve-sourisqui en 2021 a créé pour NBC la série Joe ordinaire.

C’est très différent de Tu: La fiction explore trois étapes de la vie de Joe Kimbreau, qui prend une décision fondamentale à sa sortie de l’université. Ainsi, il est présenté après son diplôme de policier, plus tard comme star de la musique et enfin comme infirmier. Elle est chargée de jouer sa compagne et mère de son enfant, montrant une facette complètement différente de celle de Beck mais tout aussi efficace.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂