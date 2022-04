Drifting Home: le prochain film d’animation Netflix sort une nouvelle bande-annonce

Netflix vient de dévoiler une nouvelle bande-annonce pour son prochain film d’animation original »dérive à la maison » (Drifting House), qui sera également la troisième production d’animation du studio atelier coloré, qui ont travaillé sur »Penguin Highway : Le Mystère des Pingouins » et »Amor de Gata ». L’aperçu nous donne un aperçu plus approfondi de ce que nous pouvons attendre de cette nouvelle histoire, contrairement à la première bande-annonce diffusée en septembre 2021.

Ce film d’animation japonais mettra en vedette Kosuke et Natsume, deux amis d’enfance qui, avec d’autres camarades de classe de leur école, entrent dans un appartement abandonné, qui sera démoli dans les prochains jours et qui serait hanté. Lorsqu’ils sont sur place, un phénomène étrange se produit et lorsque tout le monde se réveille, ils se rendent compte que l’appartement est au milieu d’un vaste océan.

Dans la bande-annonce, nous pouvons voir comment les enfants profitent de l’occasion pour faire toutes sortes d’activités estivales, comme la natation ou la pêche, bien qu’il semble qu’il y ait quelque chose de caché qu’ils ne semblent pas savoir, et ce sera sans aucun doute un élément essentiel partie de l’intrigue. Natsume présente le groupe à une personne nommée Noppo, qui semble en savoir plus sur ce qui se passe que le groupe, incitant Kosuke à le confronter à ce qui s’est passé.

Les enfants tenteront de tout pour rentrer chez eux, dans une aventure où le désespoir s’emparera d’eux, mais qui nous délivrera sans aucun doute un beau message de camaraderie et d’union.

Studio Colores est un studio d’animation qui a débuté en 2011 et a développé un grand nombre de productions au cours de la dernière décennie avec plusieurs films d’animation, allant des courts métrages aux deux longs métrages mentionnés ci-dessus, avec »Drifting Home » ayant un total de Trois.

Leur succès à la gloire a été obtenu avec »Amor de Gata », un film que Netflix a distribué en le faisant atteindre les foyers de tous les abonnés de la plateforme de streaming, où l’on peut voir une tendre histoire d’amour, où une fille se transforme en chat alors elle peut se rapprocher du garçon qu’elle aime.

» Drifting Home » sortira le 16 septembre 2022 et est réalisé par Hiroyasu Ishidaqui revient en tant que réalisateur après avoir participé à »Penguin Highway », avec un scénario écrit par Hayashi Mori.