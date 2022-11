Nicki Aycox, actrice renommée de Supernatural et plus, est décédée

célébrités

Nicki Aycox est décédée cette semaine et bien que sa cause de décès soit inconnue, nous savons que l’actrice de Supernatural luttait contre la leucémie.

©GettyNicki Aykox

Nicki Aykox a joué Meg Masters dans les première et quatrième saisons de la série à succès Surnaturel qui suit les aventures des frères Winchester lors d’une odyssée à la recherche d’êtres surnaturels. Ce fut l’une des œuvres les plus importantes de l’interprète qui a également participé à d’autres projets importants tels que Jeepers Creepers 2 Oui Parfait étranger. La belle-sœur d’Aycox a profité des réseaux sociaux pour annoncer sa mort et la congédier avec quelques mots sincères.

« Ma belle-sœur belle, intelligente, féroce, incroyablement talentueuse et aimante, Nicki Aycox Raab, est décédée hier avec mon frère, Matt Raab, à ses côtés. Nicki et Matt ont eu une vie merveilleuse ensemble en Californie. Elle était définitivement une combattante et tous ceux qui la connaissaient l’aimaient. », lit la publication qui a accumulé des milliers de réactions. Grâce à ce post on sait que Nicki, 47 ans, décédé le mercredi 16 novembre.

Nicki Aycox est décédé cette semaine

Nicki Aykox luttait contre la leucémie et sur son profil Instagram, elle se définissait comme une ancienne actrice qu’il était actuellement sur le point de recevoir la greffe de cellules souches numéro 2. Cela fait 34 semaines depuis son dernier message. Aycox était aussi une chef végétalienne et a posté de nombreuses recettes sur le même réseau social avant de raconter son combat contre la terrible maladie qu’est le cancer.

L’interprète est née dans l’Oklahoma en 1975 et a obtenu son premier emploi à la télévision en 1996 dans un épisode de l’émission Science étrange. Dans les années 1990, il est également apparu dans des épisodes de LA Heat, 3e rock du soleil, Boy Meets World, Ally McBeal Oui Les fichiers X. Son premier rôle au cinéma était dans Défier la gravité en 1997 et a également été vu dans Crime + Punition en Banlieue en 2000. Ses crédits incluent des titres comme Dark Angel, CSI, The Twilight Zone, Ed, Las Vegas, Criminal Minds, Law & Order et de plus.

Nicki Aykox est également apparu dans 12 épisodes de Affaire classée entre les deuxième et septième saisons du programme et dans les 20 tranches de Bleu foncé. Au cours de la dernière décennie, il est apparu dans des épisodes de longmire Oui les clairières. Elle a été vue pour la dernière fois à l’écran dans le film mort sur le campus de 2014. Après ce projet, il s’est retiré de l’activité comme l’indique son compte Instagram. Aujourd’hui, nous devons annoncer avec une grande tristesse qu’il n’est plus parmi nous.

