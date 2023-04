Is Love is in the air sur Netflix ? : où regarder l’histoire d’amour d’Eda & Serkan

streaming

Eda et Serkan sont l’un des couples fictifs les plus aimés. Où pouvez-vous regarder votre série ? L’amour est dans l’air? On vous dit !

Les histoires d’amour se sont essoufflées pendant de nombreuses années, mais maintenant elles ont relancé de façon spectaculaire. Bien que, la vérité est qu’ils sont Les productions turques sont celles qui ont le plus captivé le public avec ce type de genre. Parmi eux se trouve L’amour est dans l’airune bande de deux saisons qui a été créée en 2020.

La première édition de L’amour est dans l’air il a été lancé, en Turquie, via la chaîne Fox tandis que le second est sorti en 2021 et a eu le même niveau de succès. En fait, la fureur était telle qu’elle a commencé à parcourir le monde et triomphe dans des pays comme l’Argentine, le Mexique et l’Espagne par le biais des canaux aériens.

Cependant, en plus d’être disponible à la télévision, c’est aussi sur une plateforme de streaming, mais pas sur Netflix. Ce service à la demande n’a pas cette histoire dans son catalogue. Connu Où voir L’amour est dans l’air complet.

Où voir Love is in the air complet ?

L’amour est dans l’air suit l’histoire d’Eda Yildiz, une étudiante en architecture qui perd sa bourse à son université lorsqu’elle rencontre Serkan Bolat. C’est un architecte célèbre et le créateur du bâtiment où elle étudie. A tel point qu’avant cela, elle décide de lui faire face, mais ils finissent par conclure un pacte.

Il ne paiera ses études que si elle se fait passer pour sa fiancée pour rendre jalouse son ex-petite amie, Selin, qui s’apprête à épouser un autre homme d’affaires : Ferit. Et c’est ainsi que commence une histoire d’amour, de tromperie, de comédie et de beaucoup de passion. Protagonisée par Hande Ercel et Kerem Bursin C’est l’une des productions les plus vues à ce jour.

Mais, pour ceux qui veulent déjà pouvoir en profiter pleinement, c’est aussi simple que d’avoir un HBO Max. Cette plateforme est l’endroit où vous pouvez voir les deux saisons de Love is in the air, ainsi que sur YouTube où les deux éditions sont également disponibles.

