C’était la présentation passionnante de Sebastián Yatra qui a ému Hollywood aux Oscars

Oscars 2022

Le Colombien a interprété le thème Dos Oruguitas du film Encanto et a ému tout Hollywood. Bien fait!

© GettySébastien Yatra

Charme est une fable magique créée par Disney qui a conquis le cœur des adultes et des enfants avec l’histoire de la famille Madrigal et ses « chalet » magie qui devient le personnage central du film, tout en protégeant tous ses habitants et même en aidant une ville entière. La bande respire l’air colombien et de là la musique prend un rôle fondamental.

L’interprète Sébastien Yatraqui a acquis une reconnaissance internationale grâce à sa chanson « perfide » de 2016 a été le musicien choisi pour façonner le centre même de cette histoire pleine d’amour et d’émotion. C’est ainsi que la chanson deux chenillescomposée par Lin-Manuel Miranda et interprété par des talents colombiens, a atteint les oreilles du monde entier.

Sebastián Yatra était une pure émotion

Sébastien a été invité à la cérémonie du Oscars 2022 où elle est arrivée dans un tailleur rose qu’elle portait avec élégance et où elle a enfin pu chanter la chanson du film Charme devant un public de luxe : le Dolby Theatre de Los Angeles avec la présence des personnalités les plus en vue de l’industrie hollywoodienne réunies pour célébrer le meilleur du cinéma mondial.

Charme avait la capacité d’émouvoir chacune des personnes qui savaient en profiter. La musique de Sébastien Yatra Il a fait de même avec les personnes présentes au théâtre Dolby et sûrement plus d’une figure reconnue dans le colombien quelqu’un avec la capacité de toucher les fibres les plus intimes avec une voix émouvante grâce aux paroles de cette belle chanson qui est deux chenilles.

De la Colombie au monde ! Laissant l’art latino-américain bien au-dessus, cet interprète avait déjà accompli un formidable exploit en étant choisi pour prêter sa voix au thème principal d’un La maison de la souris. Maintenant, on peut dire que Sebastián a déjà remporté un prix avec la possibilité de montrer tout son talent lors de la nuit la plus spéciale d’Hollywood : la cérémonie des Oscars 2022.

Le thème interprété par Sebastián lors de cette soirée de gala très spéciale est nominé dans la catégorie Meilleure chanson originale. « Deux chenilles » il rivalise avec d’autres chansons comme » Be Alive « , de King Richard ; « Down to Joy » de Belfast ; « No Time to Die » de No Time to Die et « Somehow You Do » de Four Good Days.

