« Pálpito », aurez-vous la saison 3 sur Netflix ?

La deuxième saison de « Pálpito »réussi Série Netflix colombienne mettant en vedette Michel Brown, Ana Lucía Domínguez et Sebastián Martínez, il n’a été créé que le 19 avril 2023, mais les utilisateurs de la plateforme de streaming populaire demandent déjà un troisième versement.

Dans les premiers épisodes de la fiction créée par Leonardo Padrón, Zacarías Cienfuegos décide d’utiliser tout son pouvoir pour donner un nouveau cœur à sa femme bien-aimée Camila Duarte. Mais cela signifie ruiner la vie de Simón Duque, qui est déterminé à se venger de l’organisation de trafic d’organes qui a assassiné l’amour de sa vie.

Alors que dans le deuxième volet de « Pressentiment« , après avoir simulé sa mort et fui le pays, Camila est victime d’un canular et retourne au chaos qu’elle avait laissé derrière elle…, maintenant porté à des niveaux inconcevables. Ensuite, y aura t’il une saison 3 ?

« PÁLPITO », AURA-T-IL UNE AUTRE SAISON ?

Jusqu’au moment, Netflix n’a fait aucune annonce sur l’avenir de la série colombiennemais comme on le voit dans le dernier chapitre, il est possible que l’histoire de Camila Duarte, Simón Duque et leur famille bien-aimée se poursuive dans un nouveau lot d’épisodes.

À la fin de la deuxième saison de « Pálpito »Camila s’en prend à Zacarías, qui dit à Sarmiento de finir ce qu’il a commencé. Mais le résultat de Cienfuegos laisse perplexe tous ceux qui connaissent son plan.

Bien que l’opération de Samantha se passe bien et qu’elle survive, l’identité de son donneur lui est cachée, car cela pourrait l’affecter. Ensuite, Est-ce vraiment la fin de Zacarias ou tout cela fait-il partie d’un plan encore plus tordu ? Simon et ses fils pourront-ils enfin vivre en paix ? Voilà quelques-unes des questions qui pourraient être abordées dans un troisième volet.

Aussi, considérant que la première saison de « Pressentiment» réussi à figurer parmi les 10 productions Netflix les plus vues dans 68 pays, il est probable que le service de streaming donnera son feu vert au renouvellement.

Pour l’instant, il ne reste plus qu’à attendre la réponse officielle, qui prend généralement au moins quatre semaines et dépend de la réaction du public.

Qu’adviendra-t-il de Simón et Camila dans une troisième saison de « Pálpito » ? (Photo : Netflix)

COMMENT VOIR LA SAISON 2 DE « PÁLPITO » ?

La saison 2 de « Pálpito » est disponible sur Netflix à partir du 19 avril 2023Par conséquent, pour voir les nouveaux chapitres, vous n’avez besoin que d’un abonnement à la plate-forme de streaming populaire.