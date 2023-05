Rob Marshall et Jodi Benson discutent du camée rapide d’Ariel dans la Petite Sirène

Tel que rapporté par Entertainment Weekly, le réalisateur Rob Marshall et Ariel d’origine Jodi Benson a récemment discuté du court camée de l’acteur dans l’action en direct La petite Sirène. Le point de vente a noté que Marshall et Benson ont une amitié de longue date qui dure depuis 40 ans. Avant que Benson n’exprime Ariel dans l’animation de Disney La petite SirèneBenson travaillait à New York comme acteur de théâtre.





Benson a déclaré à EW : « J’ai connu Robbie quand il était danseur dans plusieurs émissions différentes, et j’ai l’impression que mon mari [actor Ray Benson] et il a fait une comédie musicale ensemble quand il était l’un des membres de l’ensemble de danse. »

En 1990, quand Marshall fait ses débuts en tant que metteur en scène avec Échecs, le cinéaste a choisi Benson comme l’un des protagonistes. Il n’est donc pas surprenant que Marshall ait voulu inclure l’Ariel original dans la version live-action de Disney de La petite Sirène.

Marshall a déclaré: « Nous avons pensé: » C’est tellement parfait de l’avoir là-dedans, si on avait l’impression que ça pourrait être organique et pas trop cascadeur. «

Dans l’action en direct Petite Sirène, Benson fait une brève apparition dans le royaume des Caraïbes de la reine Selena (joué par Noma Dumezweni) et du prince Eric (joué par Jonah Hauer-King). À ce stade du film, Ariel (joué par Halle Bailey) a déjà été transformé en humain et se promène dans un marché local. Ariel finit par rencontrer une femme (jouée par Benson) qui lui offre de la nourriture et une fourchette, cette dernière dont l’ancienne sirène se sert pour se coiffer.

Rob Marshall a noté que la scène de Jodi Benson dans la Petite Sirène était « littéralement comme passer le flambeau »

Marshall a noté: « C’est littéralement comme passer le flambeau. »

Une version de la scène existait déjà dans le film d’animation de 1989 (qui montre Ariel se peignant les cheveux avec une fourchette pendant le dîner) ; cependant, la version de Marshall a réinventé la scène dans un cadre de marché.

Benson a déclaré: « C’était juste un énorme frisson pour moi quand Robbie a tendu la main. Je me dis: » Bien sûr, je vais venir! Je me fiche de ce que je fais. autour du plateau et regardez-vous tous travailler. Ce n’était que du pur bonheur pour moi. »

Bien que Benson apparaisse à l’écran pendant moins de 30 secondes, l’acteur a passé plus d’un mois au Royaume-Uni afin de filmer sa scène en raison des blocages liés à la pandémie qui se produisaient à l’époque.

Benson s’est également rappelé avoir dû faire face à des « intempéries » alors qu’il se trouvait à l’extérieur de Londres.

Elle a dit: « Il y avait un radiateur à mes pieds à l’endroit qui ressemblait à un chaudron où j’avais mon mélange de riz et de haricots que je cuisinais pour tout le monde. [It] dégageait une énorme quantité de chaleur. Les membres de la distribution, entre les prises, adoreraient venir se réchauffer. »

Marshall a terminé en notant l’enthousiasme des acteurs et de l’équipe d’avoir l’Ariel original sur le plateau.

Il a dit: « Halle était folle de rencontrer Jodi parce qu’elle a grandi avec cette Ariel. Jodi était tout aussi adorable et enthousiaste à propos de cette rencontre. C’était assez beau. Je veux dire, c’est 34 ans plus tard. La beauté de Jodi est qu’elle est si ouverte et excitée à l’idée qu’Ariel vive à côté d’elle. Ils sont tous les deux là pour toujours maintenant. Je pense que tout le monde sur le plateau était ravi d’avoir Jodi là-bas. C’était vraiment, vraiment émouvant pour nous tous. «