Bande-annonce de SISU : Vengeance Is Golden dans un film d’action très acclamé

Du sang, et beaucoup de sang, sera versé dans le nouveau film d’action de Lionsgate SISU. Une histoire sans vergogne sur la vengeance dans les derniers jours de la Seconde Guerre mondiale, le film ne devrait sortir que dans les salles de cinéma le 28 avril 2023. Vous pouvez avoir un aperçu de l’action intense qui attend les téléspectateurs dans SISU en regardant la bande-annonce du film ci-dessous.





Lionsgate présente le film en association avec Stage 6 Films, une production de Subzero Film Entertainment, et Good Chaos. Jalmari Helander a écrit et réalisé SISU. Est-il documenté par Petri Jokiranta et produit par Mike Goodridge, Gregory Ouanhon et Antonio Salas. Il met en vedette Jorma Tommila, Aksel Hennie, Jack Doolan, Mimosa Willamo et Onni Tommila.

Un film finlandais, le titre vient d’un mot particulier pour lequel il n’y a pas de traduction exacte en anglais. Cela joue dans le synopsis officiel de Lionsgate décrivant SISUque vous pouvez lire ci-dessous.

Au cours des derniers jours désespérés de la Seconde Guerre mondiale, un prospecteur solitaire (Jorma Tommila) croise la route de nazis lors d’une retraite en terre brûlée dans le nord de la Finlande. Lorsque les nazis volent son or, ils découvrent rapidement qu’ils viennent de s’emmêler avec un mineur ordinaire. Bien qu’il n’y ait pas de traduction directe du mot finlandais « sisu », cet ex-commando légendaire incarnera ce que sisu signifie : une forme de courage aux mains blanches et une détermination inimaginable face à des obstacles écrasants. Et peu importe ce que les nazis lui lancent, l’escadron de la mort solitaire fera tout son possible pour récupérer son or, même si cela signifie tuer tous les nazis sur son passage.





Soyez averti, SISU ne sera pas léger sur la violence

SISU a déjà tenu sa première mondiale au Festival international du film de Toronto l’année dernière. Après avoir recueilli de bonnes critiques, il a été repris par Lionsgate pour une sortie en salles. Le studio voit probablement un grand potentiel dans le film après avoir obtenu une rare note parfaite de 100% chez Rotten Tomatoes après sa première mondiale. Comme le suggère la bande-annonce, SISU est assez franc avec le carnage sanglant qui attend les téléspectateurs, et le résultat semble satisfaire ceux qui l’ont vu jusqu’à présent.

« SISU projeté en tant que sélection TIFF Midnight Madness, et c’était tellement excitant de le vivre car le public en est devenu fou « , a déclaré Eda Kowan, vice-présidente exécutive des acquisitions de Lionsgate, dans un communiqué lorsque le projet a été repris (via Deadline). » Et les critiques étaient d’accord – 100% sur Rotten Tomatoes. C’est une symphonie d’action scandaleuse et viscérale et un vrai plaisir pour la foule. Nous sommes convaincus qu’il touchera un public plus large.

SISU sortira uniquement dans les salles de cinéma le 28 avril 2023.