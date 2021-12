« Inventing Anna »: date de sortie sur Netflix, bande-annonce, histoire, acteurs, personnages et tout

Basé sur l’article du New York Magazine « How Anna Delvey Tricked New York’s Party People » par Jessica Pressler, « Inventing Anna » (« Qui est Anna ? » en Espagne et « Inventing Anna » en Amérique latine) est une mini-série de Netflix Créé et produit par Shonda Rhimes avec une distribution dirigée par Julia Garner (« The Assistant ») et Anna Chlumsky (« Hannibal »).

En plus de Shonda, l’équipe de rédaction de ce projet comprend Matt Byrne, Jess Brownell, Abby Ajayi et Nick Nardini et a Rhimes, Betsy Beers, David Frankel en tant que producteurs exécutifs. Pressler, l’auteur de l’article qui a révélé le scandale, fait également partie de cette dernière équipe.

Les épisodes de « Inventer Anna», dont le tournage a commencé en octobre 2019, ont été réalisés par David Frankel, Tom Verica, Daisy Von Scherler Mayer, Ellen Kuras et Nzingha Stewart.

Dans la vraie vie, Anna a été reconnue coupable de grand vol et de vol de services en 2019 (Photo : Netflix)

QU’EST-CE QUE « INVENTER ANNA » ?

Selon le synopsis officiel de Netflix, « Inventer Anna« Suit » une journaliste qui a beaucoup à prouver, Vivian (Anna Chlumsky), qui enquête sur le cas d’Anna Delvey (Julia Garner), la légendaire héritière allemande d’Instagram, qui a volé le cœur de la scène sociale new-yorkaise…. et aussi votre argent.

Mais Anna est-elle la plus grande escroc de New York, ou n’est-elle que le nouveau portrait du rêve américain ? Anna et la journaliste nouent un lien amour-haine sombre et drôle pendant qu’Anna attend le procès, et la journaliste se bat contre la montre pour répondre à la plus grande question de la société new-yorkaise : qui est Anna Delvey ?

BANDE-ANNONCE DE « QUI EST ANNA ? »

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « INVENTER ANNA »

Julia Garner dans le rôle d’Anna Delvey.

Anna Chlumsky dans le rôle de Vivian.

Katie Lowes dans le rôle de Rachel.

Laverne Cox dans le rôle de Kacy Duke.

Alexis Floyd dans le rôle de Neff.

Arian Moayed dans le rôle de Todd.

Anders Holm dans le rôle de Jack.

Anna Deavere Smith dans le rôle de Maud.

Jeff Perry dans le rôle de Lou.

Terry Kinney dans le rôle de Barry.

Jennifer Esposito dans le rôle de Talia Mallay.

Anna a prétendu être une héritière allemande pour frauder des banques, des hôtels et des millionnaires bien connus (Photo : Netflix)

QUAND « INVENTING ANNA » SERA-T-IL SORTI ?

« Inventer Anna« Sera diffusé dans le monde entier le 11 février 2022 à travers de Netflix.