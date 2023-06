Revue de l’épisode 2 de « The Idol » : des scènes prévisibles et redondantes et un manque d’éclat The Weeknd

Plus de mystères dans « Idole ». Le chapitre 2 était chargé d’emporter presque toute l’intrigue derrière le Série HBO Max et il ne montrait qu’une série de scènes prévisibles et redondantes. L’épisode a confirmé que Tedros est le méchant et que Jocelyn est fauché mais que cela pourrait donner une tournure à la dynamique entre les protagonistes. Ainsi, le programme Sam Levinson, The Weeknd et Lily-Rose Depp il n’a pas su sortir d’un trou plein de platitudes, d’excès qui ne véhiculent pas grand-chose et d’une proposition qui ne s’assemble pas tout à fait au milieu d’un désordre narratif.

« Double Fantaisie » (« Double Fantasy » en anglais) est le titre de l’épisode, comme de la chanson de Le weekendqui montre d’abord une Joss veut prendre en main sa musiquesa carrière et sa vie, après avoir passé la nuit avec le sombre (comme c’est mal écrit et joué) Tedros.

La célébrité présente la nouvelle version de sa chanson et est rejetée. Bien qu’il y ait une scène conflictuelle, le malaise n’est pas perçu par les répliques bizarres des acteurs. La situation est aussi évidente qu’incohérente, tout comme la dimension de l’étoile « illuminée » par le pouvoir sexuel de Tedros.

Alors que la mort de la mère de Jocelyn est commentée comme un sujet de plus, presque banalisé, dans un portrait de comment l’industrie évolue sur les émotions et la santé mentale de ses stars. Une critique qui se dessine, mais qui ne va pas plus loin, sans aller plus loin dans la parodie. Il marche sur l’évidence : comme la possible remplaçante de Dyanne (Jennie Ruby Jane) par une Jocelyn usée.

Lily-Rose Depp pendant le chapitre 2 de « The Idol » (Photo : HBO Max)

HISTOIRE EN DOUBLE

L’histoire encore cachée de la mère de Jocelyn ouvre et clôt l’épisode, laissant échos qu’il s’agit d’un destin apparemment partagé entre parent et fille. Était-il aussi une star qui plus tard est tombée en disgrâce ? Ou une mère qui a façonné et, en même temps, brisé la vie affective de Joss pour en faire une célébrité ?

Les portes sont ouvertes et, peut-être, ce sont les chemins par lesquels « The Idol » peut être retiré l’ambiance des deux chapitres bordélique qui a été créée dans le plate-forme de diffusion en continu. Car même dans les moments les plus marquants, il arrive une phrase qui gâche tout.

The Weeknd en tant que Tedros dans la série (Photo : HBO Max)

Quand Jocelyn n’en peut plus et elle saigne même à cause de tant de répétitions dans le tournage de son clip vidéoentre tension et frustration, gâchée par un méli-mélo de prises, une phrase apparaît pour clôturer l’instant : « Pour être une star, il faut endurer la douleur »dit un personnage secondaire pour l’oubli.

Dans « Double Fantasy » on sait aussi, du coup et sans aucune subtilité, ce qui était déjà deviné : le mal de tedrosun type louche qui veut profiter de la notoriété et de l’argent de Jocelyn, qui a un passé presque criminel et qui semble une sorte de gourou de la découverte de talents et collectionneur d’artistes.

Cette tentative de mysticisme autour du personnage tombe à plat care The Weeknd ne peut tout simplement pas agir. Et c’est pire quand les dialogues ne l’aident pas : pour un meilleur exemple, il y a ceux qui se disent dans les scènes sexuelles redondantes des couples. Le premier chapitre avait déjà évoqué cette interaction charnelle, c’était plus que clair. Pourquoi en montrer plus si quelque chose de différent n’est pas fourni ?

« L’Idole » ne relève pas la tête et ne s’enfonce que dans son évidence, sa redondance, et ses dialogues non mémorables. Il ne profite pas des ambiguïtés et des contradictions que peuvent avoir ses personnages, qui se perdent dans des dimensions planes avec la promesse d’une transformation qui n’a pas encore été vue à l’écran.