Ils feront une série sur la vie de Frank Sinatra

Dans le monde de la musique, peu ont l’honneur d’atteindre le statut de star mondiale et d’être considérés comme des icônes à la fois par leurs fans et leurs pairs. Celui de Frank Sinatra C’est, sans aucun doute, l’un des plus emblématiques et incontestables. Voyez juste ce que cela signifiait Luis Miguel, qui a été montré dans la série de Netflix qui s’est terminé il y a quelques semaines, pour le comprendre avec un exemple clair.

Frank Sinatra Il est né au début du siècle dernier et est décédé à l’âge de 82 ans, en mai 1998. Date limite a rapporté que des négociations avaient commencé pour les droits d’une série centrée sur la vie du chanteur qui sera produite par Bill condon (Chicago). La fiction aura accès à tous les titres qui appartiennent à l’héritage du musicien et sera produite par sa fille, Tina sinatra. On parle d’un métier qui va fédérer Télévision Lionsgate, sur le petit écran, et Groupe de musique universel, pour la musique.

Préservatif serait en charge de l’écriture et de la réalisation du pilote, en plus d’être le showrunner de fiction. Selon les médias susmentionnés, il est dit qu’il sera « La biosérie définitive du chanteur, acteur, producteur et célébrité archétypal du 20e siècle ». Sintra Il est né dans le New Jersey en tant que fils d’immigrés italiens sans grand pouvoir d’achat, qui grâce à son talent et ses relations ont réussi à se faire une place dans l’industrie.

Parmi les couples de Frank Sinatra les noms des figures apparaissent comme Ava jardinier, mia farrow, Judy Guirlande, Lauren bacall, Marilyn Monroe Oui Angie Dickinson. De plus, on a longtemps dit que l’artiste était lié à la mafia, ce qui n’a jamais été officiellement prouvé mais a fait l’objet d’une enquête par des agents du FBI.

La mini-série déjà réalisée sur Sinatra

On parla un temps d’un film commandé par Martin Scorsese qui n’a jamais abouti en raison de différences créatives avec la famille de Frank Sinatra. Pourtant, l’interprète était déjà à l’honneur d’une production, alors qu’il était encore en vie. Il s’agit de Sintra, mini-série de 1992 avec Philippe casnoff, acteur qui était chargé de jouer le célèbre musicien. Des chiffres tels que Marcia Gay Harden, Gina Gershon Oui Olympia Dukakis. La série a remporté deux prix Emmy, un pour le meilleur costume et un pour la meilleure réalisation, tous deux dans la catégorie mini-série.

