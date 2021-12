Le réalisateur de Sonic 2 taquine une performance plus grande et meilleure de Jim Carrey

Jim Carrey est de retour en tant que Dr Robotnik dans Sonic the Hedgehog 2 et Jeff Fowler a dit qu’il était encore meilleur cette fois-ci.

L’un des points les plus brillants de Sonic l’hérisson était Jim Carrey dans son interprétation inoubliable du méchant Dr Robotnik. Le rôle a permis à Carrey de livrer une performance comique qui rappelait davantage ses comédies classiques, et les fans étaient définitivement à bord. En avril, nous verrons tous Carrey donner plus de vie au méchant avec son deuxième portrait dans Sonic le hérisson 2.

Avant l’arrivée de la suite ce printemps, le réalisateur Jeff Fowler avait beaucoup à dire sur ce à quoi les fans peuvent s’attendre dans une nouvelle interview avec Collider. Fowler évoque le retour de Carrey en tant que Dr Robotnik, et même s’il convient que l’acteur était fantastique dans le premier film, il semble qu’il aura beaucoup plus à faire dans la suite. Comme l’explique Fowler, l’une des principales raisons de cette excellente performance est que Carrey s’est énormément amusé dans le rôle, s’étant essentiellement transformé en méchant virevoltant des jeux.

« Aussi incroyable que Jim l’était dans le premier film, j’ai l’impression que cette version de Robotnik lui a permis d’aller encore plus loin et d’exploiter tout ce que tout le monde aime chez Jim Carrey. Il adore jouer ce personnage, il s’amuse tellement le faire, apporte tellement d’idées chaque jour à l’ensemble. C’est juste complètement sa création, et je pense que le public va juste passer un moment incroyable avec ça. Comment pouvez-vous pas ? La moustache est incroyable. Il s’est littéralement transformé. dans l’Eggman que les fans connaissent des jeux, et c’est génial. »

En ce qui concerne la réalisation de Jim Carrey, Fowler décrit l’expérience comme le fait de lui faire savoir comment son personnage s’intègre dans le scénario et comment il interagit avec les autres. À partir de là, Carrey peut essentiellement être libéré pour faire ce qu’il fait, injectant beaucoup de sa propre personnalité unique dans le personnage divertissant.

« Il s’agit vraiment de lui donner les informations dont il a besoin en termes de ce que nous faisons dans le film et de savoir comment cette scène s’intègre en quelque sorte dans le scénario plus large, puis de le libérer. Il n’est vraiment que l’énergie qu’il apporte , l’intelligence juste en tant qu’acteur. Il a des instincts tellement incroyables à propos des films en général, sans parler du personnage qu’il joue. Alors oui, c’est juste une ressource incroyable. Il a fait tellement de films. Il a juste une gamme tellement incroyable de C’est génial. Je n’arrive pas à croire que j’ai eu l’opportunité de faire deux films avec lui, ayant grandi et aimé tant de ses films quand j’étais enfant. C’est donc vraiment extraordinaire. »

Ben Schwartz est également de retour en tant que voix de Sonic dans Sonic le hérisson 2. Idris Elba exprime Knuckles tandis que Colleen O’Shaughnessey fournit la voix de Tails. Les autres membres de la distribution incluent James Marsden, Tika Sumpter, Natasha Rothwell, Adam Pally et Shemar Moore. Jeff Fowler réalise en utilisant un scénario de Pat Casey, Josh Miller et John Whittington.

Sonic le hérisson 2 devrait sortir dans les salles de cinéma le 8 avril 2022. Cette nouvelle nous vient de Collider.





