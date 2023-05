Le créateur d’Entourage fustige les critiques qui disent que l’émission est trop offensante

Ne suggérez pas de Entourage créateur Doug Ellin que l’émission doit être censurée rétroactivement. Jeudi, l’écrivain Max Davison a publié un article pour McSweeney’s présenté comme un dirigeant de HBO annonçant que Entourage aurait des modifications apportées pour rendre la série comique serait moins offensante pour le public d’aujourd’hui. Cela a été comparé à la façon dont Steven Spielberg a ensuite édité des armes à feu à partir de HEune décision que le réalisateur regrettera plus tard, ainsi que les mises à jour récemment annoncées de la littérature classique d’auteurs comme Agatha Christie et Roald Dahl.





L’article lui-même est une satire, écrit pour usurper ces types de modifications apportées rétroactivement aux films, émissions de télévision et livres plusieurs années après les faits. Mais cela a tout de même touché une corde sensible chez Ellin, qui a répondu à l’article par un message enflammé sur Twitter. Ellin a réfuté que la série soit aussi « offensive » qu’elle est sur le point de l’être, soulignant le grand succès remporté lors de sa diffusion. Bien que l’article satirique ait suscité la réponse, il montre toujours les réflexions d’Ellin sur la censure rétroactive en général.

Le tweet d’Ellin se lit comme suit : « Vous êtes vraiment un produit de votre époque, espèce de hack révisionniste. Des nuls sans talent comme vous parlez sur Twitter, puis vos amis zombies dans des journaux merdiques, que personne ne lit plus, réimprimez vos déchets. Dites au président Obama et aux nytimes comment Nous étions offensifs. Ceux qui essaient de réécrire l’histoire sont offensants. Et dangereux. Et Spielberg regrette déjà d’avoir touché ET.

Ellin affirmerait dans un post de suivi qu’il était « sur des produits comestibles » lorsqu’il a fait ce tweet initial, expliquant apparemment pourquoi il n’a pas été rapide à comprendre qu’il s’agissait strictement de satire. Il s’est également moqué de lui-même dans un autre tweet où il a noté qu’il n’était « pas un très bon lecteur ». Cela dit, il semble s’en tenir à ce qu’il a dit en ce qui concerne les critiques qui disent Entourage est trop offensant, en disant dans un message : « Je déteste les critiques ».

« Je ne sais pas. Ça ne m’a pas fait rire et je n’aimais pas les insultes. Je m’en fiche de toute façon. Juste ennuyé », a également déclaré Ellin à un autre utilisateur de Twitter en soulignant la satire.





Entourage volerait-il en 2023 ?

Bien qu’il soit difficile de dire combien de personnes appellent vraiment Entourage Pour être édité ou même supprimé de HBO Max, de nombreux fans ont émis l’hypothèse que l’émission pourrait être plus problématique si elle devait être relancée dans le paysage actuel. La comédie semble faire l’objet de beaucoup plus d’attention ces jours-ci que par le passé, et le personnage d’Ari Gold (Jeremy Piven) en particulier est celui qui, selon de nombreux fans, peut appuyer sur trop de boutons pour rester longtemps. Même ainsi, Piven pense qu’un renouveau ferait l’affaire et a même récemment poussé le producteur exécutif Mark Wahlberg à y arriver.

« [Wahlberg] connaît la portée de cette émission », a déclaré Piven à TMZ, faisant référence à la popularité durable de l’émission. « Nous nous connectons vraiment avec les gens. Je les vois parce que je joue sur scène, donc je vois en temps réel que ça manque vraiment aux gens, et je pense que Mark le sait aussi, parce qu’il l’entend et il le ressent. Donc c’est juste une question pour lui d’intervenir. »

Vous pouvez diffuser Entouragesans modifications, sur HBO Max.