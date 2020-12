La Russie lance une nouvelle fusée Angara A5 lors d’un deuxième vol d’essai au décollage nocturne

Six ans après avoir effectué son premier vol d’essai, la fusée lourde russe Angara A5 l’a refait.

La fusée a été lancée parfaitement lundi (14 décembre) depuis le cosmodrome de Plesetsk dans le nord de la Russie à 12 h 50 HNE (5 h 50 GMT ou 8 h 50 heure de Moscou), selon l’agence spatiale russe Roscosmos. Roscosmos a également confirmé l’étage supérieur Breeze-M et une simulation de vaisseau spatial séparé avec succès du lanceur 12 minutes et 28 secondes après le décollage.

Ce nouveau vol d’essai intervient presque exactement six ans après que l’Angara A5, lors de son premier vol d’essai, ait placé avec succès une charge utile factice de deux tonnes en orbite géosynchrone en décembre 2014.

« Les fusées Angara n’utilisent pas de propulseurs agressifs et toxiques, ce qui augmente considérablement la sécurité environnementale à la fois dans les zones adjacentes au complexe de lancement et dans les zones de largage », a déclaré Roscosmos dans un communiqué. « Le ministère russe de la Défense et Roscosmos sont les clients gouvernementaux du complexe de fusées spatiales Angara, le centre Khrunichev étant le principal développeur et fabricant. »

Une fois la ligne de fusée prête à démarrer, Angara permettra à la Russie de lancer des satellites en orbite géostationnaire à partir de son propre territoire en utilisant un carburant respectueux de l’environnement. Ces satellites sont maintenant lancés depuis le cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan à bord de la ligne de fusée Proton, qui utilise de l’hydrazine toxique.

Ce deuxième vol d’essai était censé avoir lieu en 2016, mais des problèmes de production et de livraison avec les pièces et les sous-traitants ont retardé la mission de quatre années supplémentaires, selon RussianSpaceWeb.com. La fusée était également censée prendre une charge utile opérationnelle dans l’espace, mais il a été décidé de prendre une autre charge utile factice en l’air lorsque la date de lancement est devenue incertaine, a ajouté le site Web.

