Invasion Trailer #2 met Sam Neill contre les envahisseurs extraterrestres

Apple TV+ a publié une nouvelle bande-annonce pour sa prochaine offre de science-fiction, Invasion. Adopter une approche narrative unique, Invasion est vu à travers les différentes perspectives de différentes personnes à travers le monde. Décrit comme un drame axé sur les personnages par Apple, tout le monde essaie de faire face à l’effondrement imminent de la civilisation à sa manière dans la série. Invasion est créé par Simon Kinberg (X-Men : Jours du futur passé, Sherlock Holmes) et David Weil (Chasseurs, Solos) et met en vedette Sam Neill dans le rôle principal. Après une première bande-annonce ambiguë, cette seconde est pleine d’action et donne un meilleur aperçu du Invasionles personnages et l’intrigue de . Vous pouvez consulter la bande-annonce ci-dessous.

La bande-annonce s’ouvre avec le président américain s’adressant au monde sur les phénomènes apparemment sans rapport et inexplicables qui se produisent partout. Elle révèle que les pannes de courant et la destruction gratuite sont liées à des êtres extraterrestres. « Ce qui est visité sur notre Terre n’est pas de notre Terre », dit-elle. Ensuite, nous voyons les personnages centraux aux prises avec les effets de l’invasion. Sam Neill joue le shérif d’une petite ville, John Bell Tyson, sur le point de prendre sa retraite, qui enquête sur les événements surnaturels qui se produisent dans son comté. Invasion met également en vedette Golshifteh Farahani (Extraction, La pierre de la patience) comme Aneesha Malik, une immigrante syrienne et mère de deux enfants vivant avec son mari Ahmed à New York. Les autres membres de la distribution incluent Shamier Anderson (Wynonna Earp) comme Trevante Ward, un soldat stationné en Afghanistan, et Shiori Kutsuna (Deadpool 2) en tant que Mitsuki, membre du programme spatial japonais.

Invasion a été conçu par les écrivains acclamés Simon Kinberg et David Weill. Sur la base d’une idée originale, Kinberg a déclaré que Invasion a plus que des visuels époustouflants et la destruction extraterrestre. Dans une récente interview avec IGN, Kinberg a révélé son inspiration improbable pour la série, la qualifiant de mélange entre HG Wells La guerre des mondes et le film Babel d’Alejandro G. Iñárritu en 2006. Il a également discuté des thèmes de l’aliénation dans la société et des pays envahis par d’autres pays, en déclarant : « Ce qui a été, dès le début, le plus gros attrait pour moi et la chose qui m’a le plus excité, c’était de jouer la réalité de ce que cela l’impression d’être envahi. Je pense qu’il y a malheureusement beaucoup de nations dans le monde qui savent à quoi cela ressemble, mais il y a beaucoup de nations qui ne le savent pas, et l’Amérique est l’une d’entre elles. »

Il a ajouté : » L’un est le fait que nous sommes tous des extraterrestres, qu’il y a un sentiment d’aliénation que je pense que tous les gens portent avec eux sous une forme ou une autre, qu’ils soient aliénés de leur famille, aliénés de leurs communautés, aliénés de leur travail, il y a un sentiment de déconnexion Et je pense que j’essayais vraiment de trouver des intrigues dans notre émission qui exploreraient ce sentiment d’aliénation et l’exploseraient vraiment sous l’intensité de la loupe d’une véritable invasion extraterrestre. «

Invasion aurait un budget dépassant les 200 millions de dollars, ce qui en fait l’émission la plus ambitieuse du streamer à ce jour. Mais c’est une somme dérisoire compte tenu de la valeur nette d’Apple, et c’est aussi une décision nécessaire. Apple propose de superbes drames comme Ted Lasso et L’émission du matin, mais ils n’en ont pas pour rivaliser avec les émissions de premier plan sur Netflix ou Disney +. Avec un peu de chance, Invasion change cela et met Apple TV + sur la carte. De plus, cela fait un moment que nous n’avons pas eu d’histoires d’invasion extraterrestre dignes d’intérêt qui ont innové. Les trois premiers épisodes de Invasion fera ses débuts sur Apple TV+ le 22 octobre 2021, suivi de 7 épisodes diffusés chaque semaine. Assurez-vous de le vérifier.

