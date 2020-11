Leonardo DiCaprio a été très impressionné par l’éthique de travail des acteurs australiens impliqués dans «  The Great Gatsby  » – «  Nous devrions avoir honte  »

Leonardo DiCaprio a travaillé avec certains des meilleurs acteurs du monde, de Robert De Niro à Daniel Day-Lewis. Cependant, bien qu’il ait partagé l’écran avec plusieurs poids lourds d’Hollywood, il a surtout été impressionné par le talent d’acteurs moins connus en Australie.

Selon DiCaprio, l’industrie cinématographique isolée de l’Australie donne aux acteurs australiens une soif de réussir qui est assez rare.

Leonardo DiCaprio hésitait à « affronter The Great Gatsby »

Leonardo DiCaprio, Carey Mulligan et Tobey Maguire lors de la première de The Great Gatsby | Toni Anne Barson / FilmMagic

EN RELATION: Daniel Day-Lewis était tellement engagé dans son rôle de « gangs de New York » qu’il n’a pas parlé à Leonardo DiCaprio pendant 9 mois de tournage – « Il y a un engagement, et puis il y a Daniel »

DiCaprio est connu pour être sélectif dans ses rôles. Il fait attention à ne pas attacher son nom aux projets et hésite à signer pour Gatsby le magnifique, Croyez-le ou non. Cependant, son hésitation était pour une bonne raison.

«C’était complètement le, tu sais, prendre Gatsby le magnifique», A déclaré DiCaprio. « Jésus Christ. Je veux dire, c’est une entreprise incroyable, mais c’était comme une troupe de théâtre… »

L’équipe de production s’est fortement appuyée sur ‘Trimalchio’, une version antérieure de ‘The Great Gatsby’

Adapter un long métrage à partir d’un livre n’est jamais une tâche facile. DiCaprio et l’équipe de production se sont fortement appuyés sur Gatsby le magnifique livre pour le matériel du film, mais ils n’ont pas utilisé la version à laquelle la plupart des gens pensent.

Au lieu de cela, ils se sont inspirés de Trimalchio, une édition antérieure de Gatsby le magnifique.

«Pour moi, il s’agissait de revenir à Trimalchio pour trouver l’intention et la motivation originales de Fitgerald avec Gatsby», A déclaré DiCaprio. «Ce qu’il voulait dire avec certaines lignes… Ce qu’il disait à Daisy quand il paraissait parfois obscur dans Gatsby le magnifique, Trimalchio était beaucoup plus manifeste et beaucoup plus explicité… »

Leonardo DiCaprio a été impressionné par l’éthique de travail des acteurs australiens

DiCaprio a travaillé avec certains des meilleurs acteurs du monde, de Robert De Niro à Daniel Day-Lewis.

«Ce qui m’a époustouflé en faisant ce film – et c’est la vérité -, c’est le niveau d’engagement des acteurs en Australie», a déclaré DiCaprio. «Je veux dire, nous devrions avoir honte.

Selon DiCaprio, l’éthique de travail des acteurs australiens est ce qui les rend si géniaux. Leur éloignement d’Hollywood leur donne une volonté de s’améliorer contrairement à de nombreux acteurs trouvés en Amérique.

« Ces gens là-bas, ils sont isolés sur ce continent et ils connaissent Hollywood, mais ils travaillent tous quatre fois plus dur », a déclaré DiCaprio. «C’est incroyable à quel point ils ont faim de faire partie de l’industrie, et ils sont constamment concentrés sur – tout le monde autour de nous chaque jour était juste là. Dans le roman, en lisant tout, en travaillant leur cul. J’ai été tellement impressionné … je ne peux pas en dire assez sur eux, vraiment.

Leonardo DiCaprio dit que l’isolement joue un rôle dans l’éthique de travail des acteurs australiens

DiCaprio est revenu sur ses remarques selon lesquelles les acteurs américains devraient avoir honte par rapport aux acteurs australiens dans la même interview. Cependant, il a souligné comment l’isolement des acteurs australiens joue probablement un rôle dans leurs habitudes de travail.

« Non pas que nous devrions tous avoir honte, mais c’était inspirant de voir un endroit qui était en quelque sorte isolé à l’autre bout du monde, qui veut faire partie de l’industrie cinématographique américaine », a précisé DiCaprio. «Et la férocité qu’ils ont eue, pour se démarquer.