Où est Tracy Edwards maintenant ? La dernière victime de Jeffrey Dahmer aujourd’hui

Lors de la première de « Monster: The Jeffrey Dahmer Story » de Ryan Murphy, les téléspectateurs ont regardé l’histoire poignante de la dernière victime du tueur en série Jeffrey Dahmer, Tracy Edwards.

De 1978 à 1991, Dahmer a brutalement assassiné, démembré et mangé diverses parties du corps des 17 hommes et garçons victimes de ses crimes.

Le cas de Dahmer, considéré comme le « monstre de Milwaukee », est notamment le plus gros échec de la police de la ville.

Cependant, sa dernière victime, Tracy Edwards, qui avait 32 ans à l’époque, a réussi à s’enfuir et à conduire la police à Dahmer, étant évidemment celle qui a mis un terme à son règne de terreur.

Dans le premier épisode de l’émission Netflix sur le vrai crime, Edwards, joué par Shaun J. Brown, rencontre Dahmer, joué par Evan Peters, dans un bar local.

Edwards a accepté de retourner à l’appartement de Dahmer, pensant que les deux se connecteraient, ignorant complètement que Dahmer avait l’intention de l’assassiner.

Cependant, après qu’Edwards soit entré dans l’appartement de Dahmer, il a remarqué une odeur nauséabonde et a tenté de partir, mais Dahmer n’a pas tardé à réagir. Il a menotté Edwards et l’a menacé avec un couteau.

Edwards a fini par jouer avec les plans de Dahmer mais complote son évasion dans sa tête. Les deux entrent dans la chambre de Dahmer, où Dahmer met un film et se couche sur la poitrine d’Edwards en disant qu’il veut manger son cœur.

Edwards frappe Dahmer au visage avant qu’il ne parvienne à s’échapper, courant dans une ruelle avant d’être retrouvé par la police. Edwards a ensuite ramené les autorités à l’appartement de Dahmer où ils ont trouvé des polaroids et diverses parties du corps des précédentes victimes de Dahmer.

Où est Tracy Edwards maintenant ?

Edwards a maintenant 63 ans et on ne sait pas où il se trouve.

Après qu’Edwards ait échappé à Dahmer en juillet 1991, mettant ainsi fin au tueur en série le plus notoire d’Amérique, qui a été arrêté le 22 juillet 1991, Edwards a fini par avoir des ennuis avec la justice.

Selon ABC News, Edwards a été arrêté pour homicide en juillet 2011 après avoir été vu sur un pont de Milwaukee avec deux autres sans-abri, Timothy Carr et Jonny Jordan.

« Un témoin dans une station-service de l’autre côté de la rue a vu Edwards et Carr pousser Jordan à environ 20 pieds dans la rivière en contrebas et a appelé les flics », a rapporté le média. « Au moment où les flics sont arrivés, Jordan s’était noyé. »

Edwards a finalement plaidé coupable d’avoir aidé un criminel et a été condamné à un an et demi de prison et à deux ans de surveillance prolongée, selon le National Post.

À l’époque, Edwards avait 52 ans et était sans abri, passant de refuge en refuge depuis 2002.

L’avocat de la défense d’Edwards, Paul Ksicinski, a imputé les démêlés constants de son client avec la loi au fait qu’il avait été assassiné de peu par Dahmer.

« C’est comme Humpty Dumpty », a-t-il déclaré. « C’est comme s’il n’avait jamais été capable de recoller les morceaux. [after Dahmer].”

Auparavant, Edwards avait eu divers démêlés avec la police, notamment pour possession de drogue, dommages matériels, non-paiement de la pension alimentaire pour enfants et saut de caution.

On ne sait pas où Edwards réside à ce jour.

