Blush Trailer apporte un court métrage d’animation doux à Apple TV +

Apple TV Plus apporte un autre concurrent dans le monde de l’animation sous la forme de Rougir. Le court métrage est le premier réalisateur de Joe Mateo. La bande-annonce est visible ci-dessous.

Rougir suit l’histoire d’un astronaute horticulteur qui s’écrase sur une planète naine stérile. Alors qu’il commence à perdre espoir, un autre explorateur s’écrase à proximité. L’autre exploratrice est capable de donner vie aux plantes mourantes de l’astronaute, et grâce à cela, elle apporte de l’espoir. Dans une interview avec Variety, Mateo dit ceci.

« Nous avons commencé avec cette planète qui a l’air stérile et ennuyeuse. Lorsque l’astronaute atterrit, il n’y a rien là-bas et il a une réserve d’oxygène très limitée. Lorsque ce visiteur se présente, la musique démarre et nous voyons cette planète se transformer en couleurs et en dynamisme. «

La bande-annonce de ce court métrage d’animation donne un aperçu très rapide de la relation naissante des deux et de la façon dont finalement s’épanouit en quelque chose de beaucoup plus. Ce n’est pas un hasard, car la bande-annonce affiche les mots « inspirés d’une véritable histoire d’amour épique ». Le réalisateur Joe Mateo a déclaré dans une interview avec Variety que le court métrage était inspiré par ses propres expériences après avoir perdu sa femme à cause d’un cancer du sein. Dans une scène où l’autre visiteur disparaît, Mateo explique dans une interview avec Animation World Network qu’il a eu du mal avec la réalisation de cette scène.

« Il est difficile de parler de cela de manière très neutre. Il est difficile de ne pas être ému parce que, vous savez, c’est tellement personnel. Il y a eu un moment précis où j’ai dû revoir cette scène de sa disparition et j’ai à peine réussi à le faire lors de la réunion Zoom. Mais j’ai ensuite réalisé que j’étais dans un espace sûr ; tout ce soutien que j’ai reçu des gens via Zoom était écrasant. Et à partir de là, je me suis senti tellement à l’aise, entouré et ressentant l’amour de mon équipage. C’était très spécial.

Joe Mateo n’est pas un étranger en matière d’animation, car il a de nombreux crédits de titres Disney à son actif. Pour Disney Verrouiller, Emmêlé, Zootopie et Raya et le dernier dragon il est crédité en tant qu’artiste d’histoire. Le film est le premier court métrage d’animation à sortir de Skydance Media, basé à Santa Monica, en Californie. Le studio a une histoire de longs métrages tels que Annihilation, Le vrai courage, et Gemini Man avec Will Smith.

Le studio a formé un partenariat pluriannuel en 2017 avec Ilion Animation Studios, basé à Madrid. La sortie du premier long métrage d’animation du studio, Luck, est actuellement prévue pour le 18 février 2022. En janvier 2019, le studio a embauché l’ancien CCO de Pixar et Walt Disney Animation, John Lasseter, pour susciter l’enthousiasme et la controverse. En décembre 2020, Apple TV Plus a entamé des pourparlers pour les droits de distribution du prochain Chance et Envoûté du studio et a ensuite signé un accord global pour inclure plus de films et de spectacles d’animation.

Pour un premier pas dans l’animation, Skydance met certainement son meilleur pied avec une histoire aussi personnelle et douce que Rougir. Le court métrage a été présenté en première sur Apple TV Plus le 1er octobre et semble certainement valoir le détour.

