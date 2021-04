Ils demandent à Zac Efron la star de la série sur un célèbre milliardaire

Zac Efron a convulsé ses partisans ce vendredi quand il est apparu publiquement avec un visage visiblement différent celui que vous avez habituellement. L’acteur a provoqué une vague de réactions parce qu’il a montré une mâchoire et des lèvres totalement différent. Parmi les milliers de commentaires et de mèmes, il y avait de nombreux fans qui ils ont demandé à l’acteur la série qui est projeté sur le milliardaire argentin Ricardo Fort. Ils pensent que ça y ressemble physiquement. Vue!

Fort était un chanteur, acteur et danseur qui est devenu célèbre dans les médias argentins pour être l’héritier de l’entreprise de confiserie, Felfort. Sa façon excentrique de montrer sa fortune l’a fait un personnage très populaire et cela lui a valu une place dans le spectacle dans différentes disciplines artistiques. Il a participé à diverses émissions de téléréalité et au théâtre jusqu’à sa mort subite en 2013 à 45 ans d’un arrêt cardiaque.

La comparaison entre Zac Efron et Ricardo Fort



Fin 2020, leurs enfants Marta et Felipe ont autorisé la réalisation de Le commandant: une série documentaire qui montrera la vie incroyable de l’entrepreneur. La pièce est actuellement en production et le scénariste Eddie fitte il reconstruit son histoire. L’émission n’a pas encore de date de sortie ni de plate-forme de streaming. mais il est devenu viral dans les dernières heures à la suite du nouveau visage d’Efron.

Les fans de l’interprète musical du lycée ont comparé son apparence à celle de l’Argentin et ils l’ont demandé pour le biopic en cours de développement. L’artiste de 33 ans a le Pysique du rôle parce qu’il coïncide aussi dans un corps entraîné et athlétique. Cependant, en principe, les docuseries utilisera des images de stock et il n’y aura aucune représentation de Fort à l’écran.

La comparaison entre Zac Efron et Megan Fox

L’apparence d’Efron a fait le tour du monde et il était également lié à d’autres stars qui ont inexplicablement changé de visage (soit en raison d’une intervention chirurgicale ou pour d’autres raisons). L’un d’eux était Megan Fox, qui a subi diverses opérations sur son visage à 34 ans et a considérablement modifié ses traits.