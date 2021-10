Owen Wilson enregistre des lignes pour un Raunchy Cars 4 dans Saturday Night Live Sketch

Bien qu’il n’y ait actuellement aucun plan pour Disney de donner Voitures fans d’un quatrième film de la franchise, Owen Wilson a ramené son personnage bien-aimé de Lightning McQueen sur les écrans pour ce qui pourrait être la dernière fois d’une manière que vous ne trouverez jamais sur Disney +. Les Loki star faisait ses débuts en tant qu’hôte le Saturday Night Live ce week-end, et avec tant de discussions sur l’apparence de certains films avec une touche R-rated, Wilson a donné à ses fans une idée de ce qu’est une version réservée aux adultes de Voitures 4 pourrait ressembler.

Owen Wilson est apparu dans une cabine de son pour le sketch, jouant le rôle comme s’il enregistrait pour une véritable apparition dans un film, et a pris la direction de l’enregistrement de Mickey Day et Punkie Johnson. Comme on pouvait s’y attendre, le script semblait être assez banal pour la première partie, mais au fur et à mesure qu’il progressait, il n’y avait clairement rien de familial dans cette itération de la voiture de course suralimentée. Les insinuations et la comédie pour adultes qui ont suivi sont quelque chose qui interdirait à tout scénariste Disney à vie d’écrire à nouveau pour la société, mais bien sûr, alors que Wilson agissait comme ça, il ne voulait pas vraiment emmener le personnage dans cette voie particulière, le rapide un contrat sous son nez et c’était un feu vert pour la première apparition NSFW de Lightning McQueen.

En plus d’Owen Wilson, qui jouera le prochain rôle dans le remake de Disney’s Haunted Mansion, le sketch a également vu Larry the Cable Guy se joindre à la lecture, sautant pour aider Wilson « à devenir plus dans le personnage » en ayant son copain pour s’affronter comme la voix de Mater. Alors que nous avons vu quelques Voitures courts métrages sortis au fil des ans, Larry a déclaré en avril qu’il aimerait revenir en tant que personnage, et grâce à Disney +, rien ne dit que nous ne verrons pas plus de la franchise dans le futur – mais peut-être pas exactement comme vu sur SNL.

« Eh bien, je vais vous dire ce que je ne sais pas, mais si vous entendez, faites-le moi savoir et j’appellerai Owen », a déclaré Larry à Pop Culture plus tôt cette année. « Parce que c’est ce que nous essayons de comprendre. Vous savez quoi, je ne sais pas. C’était une chose amusante à faire. De toute évidence, c’est l’un des seuls films Pixar [that’s] a son propre parc à thème. J’ai juste l’impression qu’ils savent probablement qu’ils ont ce truc Disney en marche. On pourrait penser que si vous installiez un parc à thème d’un milliard de dollars, vous devrez probablement continuer à mettre du carburant dans le réservoir. Vous penseriez. Donc je ne sais pas. »

« Et s’ils le font, alors nous en ferons un autre et j’en serai heureux », a-t-il poursuivi. « C’était une partie de ma carrière qui est vraiment géniale parce que j’ai des enfants. Quand je sors d’ici et que mes enfants sont vieux, ils peuvent toujours entendre [their dad’s] voix sur une sorte de petit dessin animé. Je veux dire que c’est juste une chose vraiment chouette, et je suis juste très béni et reconnaissant qu’ils m’aient demandé de le faire. »

Les Voitures La trilogie a rapporté plus de 1,4 milliard de dollars au box-office et est toujours l’une des franchises populaires de Disney. Avec de nombreux livres, jouets, jeux vidéo et plus encore basés sur les films qui prouvent toujours de gros arguments de vente à Noël, ce n’est sûrement qu’une question de temps avant de voir le Voitures l’équipe se reconstitue pour de vrai. Le dernier film à sortir était Cars 3 en 2017.

Sujets : Samedi soir en direct