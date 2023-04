Instable, la série Netflix est-elle une histoire vraie ?

Netflix

Instable Il a été créé sur Netflix il y a quelques jours à peine et c’est déjà un succès en raison de son intrigue convaincante. Mais est-ce une histoire vraie ?

©NetflixRob et John Lowe

le 30 mars dernier Netflix ajouté à son catalogue Instable, une série comique de seulement huit épisodes détaillant une histoire irrévérencieuse entre un père et un fils qui a captivé des milliers de personnes. La grande preuve en est que, selon Flix Patrol, cette production est la plus vue sur la plateforme en ce qui concerne les comédies.

Mais pourquoi tant de succès ? Aussi, Instable suit Ellis Dragon, un homme d’affaires excentrique et quasi narcissique admiré dans le monde entier pour son travail en biotechnologie où il se bat pour rendre le monde meilleur. Mais ce que tout le monde ne sait pas, c’est qu’il est émotionnellement instable. Jackson Dragon, son fils, est… eh bien, rien de tout cela. Jackson pourra-t-il empêcher son père et l’entreprise de tomber en ruine ? Peut-être. Et parviendra-t-il à réparer la relation entre eux et à sortir de l’ombre de son père ? Cela semble impossible.

C’est-à-dire l’intrigue avec laquelle ça compte Instable Ce n’est pas seulement spirituel, mais aussi comique. Mais, comme si cela ne suffisait pas, la bande a été créée par l’emblématique Rob Lowe et son fils, John Owen. Les deux ne sont pas seulement les protagonistes de la série, mais ils en ont également été les producteurs et les scénaristes.

C’est pourquoi de nombreux fans, connaissant le lien qui unit ceux qui sont père et fils à la fois dans les coulisses et dans Instableils se sont demandé si ce qu’il raconte Production Netflix C’est une histoire vraie. Mais, c’est la vérité sur le scénario de cette création.

Unstable est une histoire vraie ?

Il faut noter que, malgré le lien qui unit les protagonistes, la production qu’ils ont créée n’est pas réelle. Même si oui, ils se sont un peu basés sur leur vraie vie pour développer leur relation dans la fiction, le reste de l’histoire n’est pas vrai. En fait c’était pareil Rob Lowe qui a avoué que ni l’un ni l’autre n’aurait pu faire leurs personnages respectifs sans l’autre.

