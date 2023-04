Les stars de la salle se réunissent à la projection de Big Shark : « Nous sommes toujours les meilleurs amis »

Les vedettes de La chambre rester soudés. En 2003, cinéaste excentrique Tommy Wiseau a sorti son premier film avec lui-même aux côtés Greg Sestero. Dans le film, les deux jouent les meilleurs amis dont la relation est bouleversée lorsqu’un triangle amoureux se forme entre leurs personnages et celui joué par Juliette Danielle. La production intéressante du film a été relatée dans le livre de Sestero L’artiste du désastrequi a ensuite été développé en un long métrage mettant en vedette James Franco dans le rôle de Wiseau et Dave Franco dans le rôle de Sestero.





Le couple s’est ensuite réuni pour Meilleurs amis, un film écrit par Sestero qui a été divisé en deux volumes sortis séparément. Ce film mettait à nouveau en vedette les deux jouant un croque-mort et un vagabond qui deviennent les meilleurs amis improbables. Se pourrait-il que ces deux-là continuent de se réunir de cette façon parce qu’ils sont les meilleurs amis dans la vraie vie ? Lors de la récente première du nouveau film de Wiseau, Grand requin, Sestero l’a suggéré lorsqu’il a retrouvé Wiseau et a expliqué aux participants pourquoi il était là. Le moment a été capturé en vidéo et partagé en ligne par @autumnstigmata sur Twitter.

Le tweet dit : « Tommy Wiseau appelle Greg Sestero sur scène après la première de Grand requin (2023). Meilleurs amis pour toujours. C’est une soirée si spéciale et un film si spécial. Croyez-moi, ce film règne, la foudre prise deux fois dans une bouteille. Allez le regarder quand vous le pouvez. »

« Cette année va faire 25 ans [since we became friends] », Dit également Sestero dans la vidéo, que vous pouvez regarder ci-dessous. « Nous avons fait trois films, et ces trois films parlent de meilleurs amis. Donc, 25 ans plus tard, nous sommes toujours les meilleurs amis, et c’est pourquoi je suis ici. »





Tommy Wiseau est de retour

Wiseau Films

Tommy Wiseau s’est glissé derrière la caméra pour réaliser son nouveau film Grand requinmarquant son premier long métrage depuis La chambre. Le film d’horreur de comédie noire utilise CGI pour imaginer un requin géant terrorisant une communauté, laissant jusqu’à trois pompiers (joués par Wiseau, Isaiah Laborde et Mark Valeriano) pour sauver la situation. Sestero figurait sur l’affiche originale du film sorti en 2019, bien que Valeriano semble avoir depuis pris sa place parmi les protagonistes. Mais comme nous pouvons le voir avec les récentes retrouvailles, ce n’est pas le signe d’une friction entre les meilleurs amis Sestero et Wiseau.

Wiseau fait le dépistage Grand requin dans différentes villes des États-Unis au cours des prochains mois, dont la Nouvelle-Orléans, San Francisco, Los Angeles et New York. Sa première mondiale a eu lieu à Portland, Oregon, au Cinema 21. On ne sait pas encore quand le film aura un communiqué de presse à domicile.