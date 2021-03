«Papa, je meurs»: à 9 ans, elle tire sur un TikTok juste avant d’être tuée par son voisin

Une fillette de 9 ans a été tuée après avoir filmé et posté des vidéos sur TikTok où, inquiète, elle a expliqué qu’elle avait entendu un voisin frapper à la porte pendant plusieurs minutes. L’homme de 33 ans, ivre, est resté devant la porte « pendant plusieurs minutes, frappant et insultant », explique la jeune fille dans les vidéos. « j’ai peur« . À ce moment-là, dans la maison, il y avait aussi les parents, qui n’ont pas ouvert à l’homme. Quelques heures plus tard, alors que la jeune fille était seule à la maison avec ses frères de 4 et 14 ans, a frappé de nouveau à la porte. à ce moment-là, le père était sorti chercher des produits pour les rénovations qu’il effectuait. Pensant que c’était la mère, la petite fille s’est approchée de la porte et a été rejointe à la tête et au corps par des coups de feu tirés par l’homme de 33 ans. s’est passé à Chita, une ville de Russie.

«Il se passe quelque chose de grave», explique la petite fille dans la vidéo postée avant son meurtre. « Je ne sais pas quoi faire, maintenant elle va enfoncer la porte. J’ai très peur, mon cœur bat très fort. » Selon l’agence russe Ria Novosti, le joueur de 33 ans se serait plaint au cours de la matinée avec toute la famille justement pour le des bruits causé par les rénovations, seulement pour retourner dans son appartement. Le soir, pendant que les parents étaient sortis, l’homme revenait frapper à la porte mais sans crier. La fille, pensant que c’était sa mère, s’est approchée de la porte au moment même où l’homme a tiré des coups de feu, qui ont touché le bébé à la poitrine et à la tête.

Le père a trouvé la fille dans une mare de sang, mais toujours vivante. «Papa, je meurs,» a dit la petite fille, qui est décédée plus tard dans les bras de ses parents. Le suspect a été retrouvé assis dans les escaliers de l’immeuble et aurait expliqué à la police que son intention n’était pas de tuer qui que ce soit mais seulement de effrayer la famille, fatigué des bruits de la rénovation. La mère a expliqué que le travail était effectué pendant la journée et jamais le week-end, mais l’homme, sans travail, était à la maison toute la journée et entendait donc tout.

