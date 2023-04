Quantum Leap Showrunner parle de la finale de la saison 1

Série télévisée de science-fiction de NBC Saut quantique a reçu une excellente réponse des téléspectateurs et a même été renouvelé pour la deuxième saison des mois avant la fin de la première saison. La série vient de diffuser sa saison 1 finale cette semaine. Le showrunner de Quantum Leap, Martin Gero, s’est assis avec Collider pour discuter de la motivation derrière le 18e épisode de la série.

Le showrunner a toujours prévu que Ian attende Ben à l’avenir. Gero pensait que Ben sautant vers le futur avec Ian qui l’attendait déjà était le déroulement le plus logique de l’histoire. Il a dit à Collider,

« C’était le plus logique. Dans toutes les incarnations de « Pourquoi Ben a-t-il sauté ? », cela devait provenir d’une connaissance future que Ben ne pouvait pas avoir. Donc, quand vous pensez à « Qui aurait fait ça? », Ian est le seul personnage qui a du sens pour avoir fait ça. Et la partie future était quelque chose qui avait été mis en place, mais pour être honnête, l’idée originale de ce que cela signifiait a changé, au fur et à mesure que nous développions la saison.