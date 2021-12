Hawkeye : la finale de la saison de la série MCU révèle enfin le propriétaire de la montre

Attention, spoilers : Au début de la série MCU oeil de faucon nous avons appris que c’est l’adversaire de nos deux héros sur une montre qui devait être vendu aux enchères lors d’une vente aux enchères illégale. Dans la finale de la saison, les créateurs ont finalement révélé ce que c’était a à voir avec cet article et à qui il appartient.

Le propriétaire de la montre est un personnage spécial de Marvel

Dans les premiers épisodes, nous avons déjà appris que Clint Barton et sa femme Laura voulait aussi mettre la main sur ladite montre. En fin de compte, avec l’aide, notre héros Avengers a réussi sa compagne Kate BishopPour atteindre cet objectif. Après le combat final contre le Survêtement mafia et le chef en chef du groupe criminel, notre protagoniste a finalement pu tenir sa promesse et rentrer chez lui auprès de sa famille.

Là, il le remet d’abord à ses enfants leurs cadeaux de Noël et bien sûr, il a aussi quelque chose pour sa femme. Elle obtient la montre de luiqu’ils recherchent tous les deux depuis si longtemps. Elle le retourne et au dos on voit l’ancien Bouclier logo en bas le Numéro 19 a été gravé. « Hawkeye » confirme par la présente une théorie populaire des fans, car à Laura Barton il s’agit en fait Agent 19 alias Mockingbird !

Dans le modèle de bande dessinée, Mockingbird était l’un des le meilleur agent du SHIELD et était sur un pied d’égalité avec Black Widow et Hawkeye. Clint Barton et l’agent 19 sont tombés amoureux et ont commencé une relation. La voie serait désormais libre pour Laura dans un prochain projet MCU également pour devenir un super-héros !

Petite anecdote amusante : À proprement parler, nous avons l’agent 19 qui est dans les bandes dessinées Barbara « Bobbi » Morse signifie déjà dans le Univers cinématographique Marvel vu. Elle a joué un rôle important dans la série désormais supprimée « Marvel’s Agents of SHIELD », dans laquelle elle était originaire de Adrianne Palicki était incarné.

Laura Barton dans « Hawkeye » et Mockingbird dans « Marvel’s Agents of SHIELD » © Marvel Studios / Disney, Marvel Television / ABC Studios / Disney

Si nous en saurons plus sur Laura Bartons un jour Passé en tant qu’agent du SHIELD l’expérience et peut-être qu’un jour ils le feront voir comme Mockingbird ça reste à voir. Un tel projet de MCU n’est pas officiellement prévu pour le moment, mais qui sait ce que l’avenir réserve à la famille Barton.

« Hawkeye » est exclusif chez Disney Plus accessible.