‘Infinity Train: Book Two’ arrive sur DVD le 25 mai

Fans de Train de l’infini devrait être excité, car Train de l’infini: livre deux arrive sur DVD en mai!

Chaque voiture de train est une aventure et rien n’est ce que vous attendez! Créé par Owen Dennis (ancien écrivain et scénariste de la série nominée aux Emmy Awards de Cartoon Network, «Regular Show»), le film acclamé par la critique, Train de l’infini: livre deux sortira sur DVD le 25 mai 2021 de Warner Bros. Home Entertainment.

Train de l’infini: livre deux suit Mirror Tulip, un reflet échappé du monde du miroir, et Jesse Cosay, un jock de 14 ans originaire d’Arizona. Alors que le couple se retrouve en fuite devant la police du miroir, des thèmes d’identité, d’amitié et de pression des pairs surgissent. Partez pour un voyage épique avec les 10 épisodes de la deuxième saison et ramenez à la maison plus d’une heure de bonus, notamment des commentaires, des animations et une galerie d’images!

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES

Commentaires

Animatics

Galerie d’images

10 ÉPISODES

La voiture du marché noir

La voiture de l’arbre généalogique

La voiture de la carte

La voiture de crapaud

La voiture parasite

La voiture du chat porte-bonheur

La voiture du centre commercial

La terre des déchets

La voiture à bande

La voiture numéro

Prix: 14,97 € SRP (18,94 € au Canada)

Profitez Train de l’infini: livre deux sur DVD sur 25 mai 2021.