Lucy Hale de Pretty Little Liars a célébré un an de sobriété sur ses réseaux sociaux

Lucy Hale a profité de la Saint-Valentin pour fêter ça pour une raison bien particulière et les réactions en sa faveur ont été nombreuses. Ne manquez rien!

©GettyLucy Hale

Lucy Hale Elle est connue pour son rôle d’Aria Montgomery dans la série Pretty Little Liars de HBO Max où elle est une jeune femme artistique qui est très intelligente, réfléchie et qui a un bon sens du style tout en gardant sa famille unie. Elle a passé du temps comme gothique mais quand elle revient à Rosewood, c’est en tant qu’adolescente extrêmement féminine. De cette façon, l’actrice a pu se démarquer dans le programme télévisé populaire.

Maintenant Lucy Hale C’est une nouvelle pour une autre raison et c’est que dans son compte Instagram Il a mis en ligne un message qui a ému ses followers et même plus d’un ami célèbre. Avec une image d’un gâteau avec la phrase « Un an » L’actrice a célébré pour une raison très particulière: Soyez indulgent avec moi, c’est un article alternatif sur la Saint-Valentin. Ceci est un article sur l’amour de soi et la plus grande chose que j’aie jamais faite. Le 2 janvier 2023, j’ai fêté un an de sobriété. »a écrit l’interprète.

Message de Lucy Hale

L’actrice de Katy Keen ajoutée: Bien que ce voyage ait été principalement privé, je me suis senti obligé ce soir de faire savoir à toute personne en difficulté qu’elle n’est pas seule et qu’elle est aimée.faisant allusion à tous ceux qui doivent aussi se battre au jour le jour avec une certaine dépendance et ce témoignage à travers les réseaux sociaux qu’il fait Lucy Hale est une grande motivation.

Demi Lovato en a profité pour laisser quelques mots sincères à son amie : « Je suis si fière de toi ma sœur. Je t’aime tellement. Merci de faire partie de mon voyage et de me permettre de faire partie du tien ». Force est de constater qu’il existe un lien très particulier entre les deux figures hollywoodiennes et ce moment transcendantal de la vie de Lucy Hale ne passe pas inaperçu parmi ses affections.

En revanche, le casting de Pretty Little Liars Il avait aussi quelque chose à dire. Tyler J. Blackburn a déclaré : « Beaucoup d’amour et de respect pour vous ». Sasha Pieterse lui a donné des emojis étreignants et a ajouté un appel d’offres « Je t’aime ». Shay Mitchell a ajouté un cœur et Troian Bellisario a fait remarquer : « Félicitations Lucy. C’est courageux, génial et inspirant. Tu mérites tout l’amour de soi et l’amour des autres qui va avec ». Ça va?

