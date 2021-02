«Shingeki no Kyojin»: les 10 scouts les plus puissants de la légion de reconnaissance

La Légion de reconnaissance est l’un des trois corps dans lesquels l’armée de Paradis Island est divisée en «Shingeki no Kyojin”Et est chargé de combattre les Titans entourant les murs, d’obtenir des informations utiles sur ces ennemis colossaux et d’étendre la portée d’Eldia. Ils sont considérés comme «l’espoir de l’humanité».

Parce que les explorateurs effectuent constamment des missions dangereuses, beaucoup d’entre eux perdent la vie au combat et d’autres développent des forces que les autres ne possèdent pas. Screen Rant a partagé une liste des membres les plus forts et les plus courageux de la Légion de reconnaissance.

10. SAMUEL LINKE-JACKSON

Bien qu’il n’ait pas de rôle important dans l’anime, Samuel est avec les personnages principaux depuis l’époque du corps de cadets. Il a les cheveux noirs et des compétences moyennes, mais il a réussi à survivre. Dans les derniers épisodes de « L’attaque des TitansGabi semble battue après avoir tiré sur Sasha.

Samuel Linke-Jackson dans les premières saisons de « Shingeki no Kyojin » (Photo: Wit Studio)

9. LOUISE

Après que Mikasa l’ait sauvée pendant le combat pour l’arc de Trost, Louise a rejoint le régiment de la Légion. Pendant l’attaque de Marley, Louise a aidé Jean quand il a essayé de tuer le Cart Titan.

Louise dans « Shingeki no Kyojin » (Photo: Kodansha)

8. FLOCH FORSTER

Bien qu’il admette être un lâche, Floch a également eu le courage d’affronter Levi à plusieurs reprises. Lors de l’attaque contre Marley, il a posé des explosifs qui ont détruit de nombreuses structures et tué de nombreux civils. Jean l’a réprimandé, mais Floch a affirmé que tous les Marleyens sont à blâmer pour la souffrance des Eldiens.

Floch Forster dans « Shingeki no Kyojin » (Photo: Wit Studio)

7. CONNY SPRINGER

Conny a survécu à plusieurs opérations militaires majeures et a toujours soutenu ses amis et camarades. En plus d’être comique de soulagement, il a fait preuve d’un vrai courage qui surpasse ses prouesses physiques.

Connie avec ses meilleurs amis Shsha et Jean dans « Attack on Titan » (Photo: MAPPA Studio)

6. JEAN KIRSCHTEIN

Jean est l’un des éclaireurs les plus qualifiés de toute la légion du régiment scout. En raison de ses capacités, il a réussi à assassiner plusieurs titans au cours des quatre saisons de « Shingeki no Kyojin». De plus, son bon sens fait de lui un excellent leader dans de nombreuses situations.

Jean est un bon leader dans « Shingeki no Kyojin » (Photo: MAPPA Studio)

5. HANGER ZOE

Hange se caractérise par ses lunettes et sa curiosité féroce, en particulier lorsqu’il s’agit d’enquêter sur les Titans. Grâce à son esprit vif et à son habileté avec l’équipement de manœuvre, elle est devenue le commandant de la Légion de reconnaissance après la mort d’Erwin Smith.

Hange est le nouveau commandant de la Légion de reconnaissance (Photo: MAPPA Studio)

4. ARMIN ARLELT

Depuis la première saison de « L’attaque des TitansArmin s’est avéré être le personnage le plus intelligent de la série. C’est pourquoi il a obtenu le pouvoir du Titan colossal et dans la dernière saison de l’anime, il a coulé tous les navires Marley qui approchaient des côtes de Paradis Island.

Armin est l’un des personnages les plus intelligents de « Shingeki no Kyojin » (Photo: Wit Studio)

3. EREN JAEGER

Eren possède non seulement le pouvoir du Titan d’attaque, le plus doué offensivement des Neuf Titans, il a également le pouvoir du Titan fondateur et du Warhammer. Il a tué plusieurs Titans à la fois sous sa forme humaine et en mode Titan.

Eren a tué plusieurs Titans dans « Shingeki no Kyojin » (Photo: Wit Studio)

2. MIKASA ACKERMANN

Mikasa est l’un des personnages les plus puissants de « Shingeki no Kyojin«Dans l’épisode 9, ses prouesses ont été comparées à celles de« cent soldats ordinaires ». Elle est la combattante la plus meurtrière à sortir de la formation du Corps de cadets depuis des années. Protégez toujours Eren.

La priorité de Mikasa est de protéger Eren (Photo: MAPPA Studio)

1. LEVI ACKERMANN

Levi a tué à lui seul 58 titans, faisant de lui le membre le plus puissant de la légion régimentaire. Il est inégalé dans son utilisation de l’équipement de manœuvre et est le seul à avoir failli abattre le Titan Beast.