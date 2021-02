Bruce Meyers. Apprenez à connaître l’homme derrière le buggy Volkswagen d’origine

Peu de voitures sont aussi associées à l’été et aux loisirs que le célèbre buggy qui avait sur le Meyers Manx (alias Volkswagen Buggy), créé par Bruce Meyers, sa forme originale.

Nous voulons vous faire connaître l’histoire de Meyers et de sa création la plus célèbre, dans un hommage mérité à l’homme responsable de l’une des voitures les plus populaires. se sentir bien déjà.

Un hommage posthume, lorsque Bruce Meyers est décédé le 19 février, à l’âge de 94 ans, quelques mois seulement après que lui et sa femme aient vendu la société Meyers Manx à Trousdale Ventures.

Besoin aiguise l’ingéniosité

Né en 1926 à Los Angeles, le chemin de vie de Bruce Meyers l’a conduit de la marine pendant la Seconde Guerre mondiale, à la course tout-terrain et aux plages de Californie, où ce surfeur alors passionné s’est rendu compte qu’il avait besoin d’un véhicule qui vous permettrait de conduisez plus facilement sur les dunes que votre Ford Hot Rod de 1932.

Une tige chaud? Oui, bien avant que sa création la plus célèbre ne voie le jour, Meyers avait déjà un passé chargé autour de l’automobile – il est également devenu un pilote de compétition – et il n’est pas passé par le phénomène Hot Rod qui a prospéré après la Seconde Guerre mondiale en les États Unis.

Ce n’était pas que des voitures, car sa maîtrise de la fibre de verre, le matériau qui ferait son corps de poussette, a réussi à faire des planches de surf et même des petits catamarans.

En 2019, Volkswagen a créé l’ID. Buggy, une réinterprétation de l’original, désormais électrique.

De cette manière, il a «pris» le châssis d’une Volkswagen Beetle, une voiture mécaniquement simple, l’a raccourci de 36 cm, s’est débarrassé de la carrosserie et en a créé une autre dans le matériau qu’il dominait déjà, la fibre de verre. Il a simplifié la conception au maximum, ne plaçant que l’essentiel, ce qui garantissait un look unique et… amusement (drôle).

Et donc nous avons eu le premier Buggy Volkswagen, le Meyers Manx, connu sous le nom de « Big Red ». Née en 1964, cette voiture légère et polyvalente à propulsion et à moteur a jeté les bases d’une «mode» qui s’est répandue dans le monde entier.

Non seulement c’était une mode, mais Meyers et le «Big Red» ont été crédités comme l’un des principaux pilotes de course organisée hors route. C’est lui-même et Tom Mangels, son partenaire de course, qui ont établi le premier record sur quatre roues – encore plus rapide que les motorisés – dans la toute première Baja, la Mexican 1000 organisée en 1967, précurseur de l’actuelle Baja 1000.

Le «prix» du succès

Meyers Manx a peut-être même été catapulté à la gloire après être apparu dans le film de 1968, « The Thomas Crown Affair », et avoir fait la couverture de « Car and Driver » en 1969, mais tout « n’était pas rose ».

En 1971, Bruce Meyers a quitté la société qu’il avait fondée, avec la faillite, alors qu’il avait déjà produit environ 7000 exemplaires du célèbre petit chariot. Les coupables? Les taxes et la concurrence qui ont plagié votre conception.

Même s’il a poursuivi les plagiaires en justice – plus de 70 entreprises ont produit des modèles similaires à ce jour – il ne l’a jamais prouvé, Meyers n’ayant pas breveté son Buggy Volkswagen. En dépit d’être le créateur du concept, l’entreprise serait profondément endommagée.

Cependant, le «bug» de la production d’automobiles est resté au sein de Bruce Meyers et en 2000, environ 30 ans après avoir arrêté de produire sa frappe poussettes, le Californien a décidé de recommencer à faire ce qui l’a rendu célèbre: produire son Meyers Manx.

Plus récemment, nous avons vu Volkswagen rendre un hommage équitable au côté le plus irrévérencieux de la «Coccinelle», lors de la présentation de l’ID en 2019. Buggy, pour montrer la flexibilité permise par sa plateforme dédiée aux véhicules électriques, MEB.