Maite Perroni rejoint la phase 4 de Marvel

Maite Perroni Elle est l’une des actrices et chanteuses les plus réussies du Mexique et, en fait, elle est dans l’un des moments les plus importants de sa carrière. Est-ce que, ces dernières années, il a été le protagoniste de plusieurs séries qui faisaient fureur.

Mais maintenant, La multi-facette a décidé de viser plus haut: elle se dirige vers Hollywood. Maite Perroni Il cherche l’opportunité dans le cinéma américain, plus précisément dans le créneau des super-héros et c’est un nouveau projet de l’univers cinématographique Marvel qui a retenu son attention.

Maite Perroni est dans le meilleur moment de sa carrière. Photo: (Getty)



Il y a quelques heures, une vidéo a été divulguée sur les réseaux sociaux où l’interprète est vu en train de faire des tests pour le film Plasma. Ce film est basé sur une bande dessinée mutante qui est apparue pour la première fois dans les bandes dessinées en 1989 et a cessé d’être diffusée en 1991.

Cette bande dessinée raconte la vie d'un archéologue capturé par une secte égyptienne et qui a le pouvoir d'absorber l'énergie des autres. Cependant, Maite Perroni n'a pas fait le casting pour le protagoniste, mais a postulé pour celui du Dr Elena López, un expert des mutations qui fait partie de l'histoire originale.







La date à laquelle la vidéo a été tournée ou si le personnage pour qui Maite Perroni fait les tests seront dans le film. En fait, on ne sait pas quand Marvel pourrait commencer à filmer cette nouvelle production, car pour le moment elle se concentre sur les multivers de ses protagonistes.