James Franco de retour sur grand écran, jouera dans Billie August’s Me, You

James Franco revient sur grand écran. Il a été choisi pour le prochain drame de Billie August après la Seconde Guerre mondiale Moi toi, face à Tom Hollander et Daisy Jacob, rapporte THR. L’annonce marque un retour d’acteur pour Franco, à la suite d’allégations d’inconduite sexuelle portées contre lui en 2018 et 2019. L’acteur a actuellement trois autres projets à différentes étapes de production.

Moi toi est une adaptation du roman d’Erri De Luca Tu, Mia. Le film suit l’histoire d’un garçon de 16 ans, Marcos, qui est en vacances avec ses parents, lorsqu’il rencontre Caia, 20 ans (joué par Jacob). Alors que Caia s’ouvre à Marco, révélant un passé douloureux, Marcos s’attache à Caia et tombe amoureux. Franco a été choisi comme pêcheur Nicola, qui prend Marco sous son aile et partage « ses histoires blessées de la mer et de la guerre après son service militaire en tant que GI américain ». Hollander jouera le père de Marco, Edward.

Moi toi est réalisé par August, dont les crédits précédents incluent Pelle le Conquérant et Tla Maison des Esprits. Le scénario a été écrit par Greg Latter. Le film est produit par Sean O’Kelly et Marc Bikindou de Brilliant Pictures, et Mark Hammond de Cristaldi Pics, avec Jad Ben Ammar et Leo Maidenberg comme coproducteurs. Aucune date de sortie n’est encore connue pour Moi toi mais la photographie principale devrait commencer à Ischia en septembre.

Les dernières apparitions à l’écran de Franco ont eu lieu en 2019, pour HBO Le diable et Zéroville, que Franco a également réalisé. Les deux ont été filmés avant les allégations d’inconduite sexuelle.

Franco prend du recul par rapport au cinéma

Sortie de Sony Pictures

Franco a pris du recul quand, à partir de 2018, plusieurs femmes l’ont accusé d’inconduite sexuelle. L’année suivante, les étudiants de l’école de cinéma et de théâtre Studio 4 de Franco ont intenté une action en justice contre Franco et ses partenaires pour avoir poussé les étudiants à réaliser des scènes explicites devant la caméra. L’école a depuis fermé et Franco et ses partenaires ont payé plus de 2 millions de dollars pour régler le procès.

Suite aux allégations, Franco est resté à l’écart des projecteurs, mais a parlé du problème lors d’une interview avec Jess Cagle sur SiriusXM.

« Au cours de mon enseignement, j’ai couché avec des étudiants, et c’était faux. Mais comme je l’ai dit, ce n’est pas la raison pour laquelle j’ai commencé l’école et ce n’est pas moi qui ai sélectionné les personnes pour être dans la classe. Ce n’était donc pas un «plan directeur» de ma part. Mais oui, il y a eu certains cas où, vous savez quoi, j’étais dans une relation consensuelle avec un étudiant et je n’aurais pas dû l’être », a déclaré Franco.

Seth Rogen, qui partageait une amitié étroite avec Franco et est apparu dans plusieurs films et la série classique culte Freaks and Geeks aux côtés de Franco, a publiquement condamné tout abus et rompu les liens professionnels avec Franco.