Ina Garten planifie un Thanksgiving “ différent ” pour 2020 – avec des recettes que tout le monde peut faire

Pour tous ceux qui réduisent leurs effectifs de Thanksgiving cette année, Contessa aux pieds nus La star Ina Garten est là pour vous. Tout comme beaucoup d’entre nous à travers le pays, Garten prévoit un Thanksgiving très «différent» en 2020. Et elle explique exactement comment elle s’y prend.

La «Contessa aux pieds nus» Ina Garten | Nathan Congleton / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via Getty Images via Getty Images

Ina Garten organise un Thanksgiving pour deux avec son mari Jeffrey

Dans une nouvelle vidéo du New York Times, «Ina’s Favorite Things», Garten donne aux téléspectateurs une visite de la cuisine de sa grange chez elle dans les Hamptons. C’est là qu’elle a tourné son émission Food Network depuis 2002, et c’est assez étonnant.

La haute cuisine comprend deux lave-vaisselle, 25 pieds d’espace de comptoir en calcaire et une salle de lecture ensoleillée pleine de canapés et de livres de cuisine. La cuisine de la grange est l’endroit où Garten organise chaque année un grand dîner de Thanksgiving pour les amis et la famille. Mais cette année, la star de Food Network célèbre les vacances avec son mari, Jeffrey.

«Je vais probablement faire une très petite dinde, et je pense que nous allons passer un très bon moment», a révélé Garten.

Elle dit qu’elle s’en tiendra à sa politique de non-farce et fera du pudding au pain à la place. Mais, elle ne pense pas que tout le monde devrait suivre son exemple. Garten espère que «les gens se donneront la permission de faire ce qu’ils veulent cette année».

La star de Food Network a partagé ses recettes pour un “ Micro Thanksgiving ”

Depuis que la pandémie a frappé en mars, Garten a gagné plus d’un million d’abonnés sur Instagram. Merci à ses incroyables recettes de cocktails géants et aux recettes de sa nouvelle Nourriture réconfortante moderne livre de cuisine, la page Instagram de Garten est devenue un incontournable pour beaucoup pendant la quarantaine.

Dans cet esprit, Garten a partagé ses meilleures recettes pour ce qu’elle a surnommé un «Micro Thanksgiving» pour les fans qui sautent sur les grands rassemblements cette année.

«Ce sera peut-être un Thanksgiving différent cette année, mais ce sera quand même festif et délicieux !!» Dit Garten.

«Je fais les classiques mais avec une touche moderne – des plats équilibrés qui sont croquants, crémeux, salés et sucrés pour accompagner ma (petite!) Recette de dinde rôtie préférée», a-t-elle déclaré dans son premier article sur Haricots Verts aux noisettes & Aneth.

Jusqu’à présent, Garten a également partagé des recettes de dinde rôtie préparée à l’avance, de patates douces écrasées au chipotle, de pouding au pain aux herbes et aux pommes et de gratin de pommes de terre au fenouil.

Toutes les recettes “ Micro Thanksgiving ” d’Ina Garten sont pour les débutants

Dans sa recette de dinde rôtie préparée à l’avance, elle inclut une recette de sauce de dinde aux oignons et à la sauge. En ce qui concerne les patates douces écrasées au chipotle, Garten saute la garniture de guimauve sucrée et ajoute un petit coup de pied avec des piments chipotle et de la sauce adobo. Pour adoucir le plat, la recette de Garten demande deux cuillères à soupe de sirop d’érable pur de catégorie A.

Lorsque Garten a partagé sa recette de pudding au pain aux herbes et aux pommes, elle a expliqué pourquoi elle prépare toujours ce plat au lieu de la farce.

«Au lieu de farcir la dinde, ce qui vous oblige à la cuire plus longtemps, ce qui peut assécher une dinde, ce pouding au pain savoureux cuit séparément mais a toute la saveur de la farce traditionnelle – du pain crémeux et des légumes sur le fond, avec beaucoup de croquant , des morceaux de fromage sur le dessus », a expliqué Garten. «De cette façon, vous aurez la meilleure ‘farce’ et une délicieuse dinde moelleuse en moins de temps!»

Garten saute également la purée de pommes de terre traditionnelle et les remplace par un gratin de pommes de terre au fenouil. La star du Food Network a expliqué que le plat est «riche et crémeux et infusé d’oignons, de fenouil et de gruyère».

Elle a même noté que vous pouvez préparer le plat à l’avance, puis le cuire juste avant l’heure du dîner.

Garten a promis qu’elle publierait plus de recettes de Micro Thanksgiving sur son Instagram dans les jours précédant les vacances.