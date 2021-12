Série Galaxy S22 : fuite d’une photo officielle et de mannequins

De nouvelles fuites pour la série Galaxy S22 nous donnent enfin un bon aperçu de la prochaine série phare de Samsung. Il y a des photos de mannequins des trois modèles S22 et une affiche officielle montrant un Galaxy S22 Ultra et un autre modèle S22.

Les mannequins proviennent du détaillant britannique Mobile Fun, rapporte GSMArena. Une photo des trois modèles S22 côte à côte illustre clairement la différence de taille entre les smartphones. Le plus petit modèle est le Galaxy S22, qui mesure 6,06 pouces. De plus, le Galaxy S22 + avec 6,55 pouces et le Galaxy S22 Ultra avec 6,8 pouces.

Le Galaxy S22 Ultra pourrait également provenir de la série Note

Une autre photo du dessous du Galaxy S22 Ultra confirme que le S Pen sera situé directement dans le smartphone, comme c’est le cas avec la série Note. Mais le design du modèle Ultra rappelle aussi beaucoup la série Note de Samsung avec ses coins pointus.

Le revendeur britannique semble également connaître déjà les variantes de couleurs des S Pen pour le Galaxy S22 Ultra. Ce sont le noir, le blanc, le rouge et le vert et correspondent donc aux couleurs dans lesquelles le Galaxy S22 Ultra devrait également être disponible.

Capuchons S-Pen de couleur assortie au smartphone





Ici, le Galaxy S22 Ultra se montre pour la première fois sur une photo officielle.



Image : © LetsGoDigital 2021



Comme le révèle une affiche officielle du Galaxy S22 Ultra, seul le capuchon du stylo sera probablement disponible en différentes couleurs. Cela devrait garantir un aspect uniforme lorsque le stylet est inséré dans le Galaxy S22 Ultra. Le S Pen lui-même est probablement à nouveau classiquement noir sur tous les modèles.

L’affiche officielle sur laquelle le site technologique néerlandais LetsGoDigital a mis la main montre le Galaxy S22 Ultra comparé à un autre modèle S22. Selon la taille, il devrait s’agir du Galaxy S22+. La photo montre clairement les différents modules de caméra des deux smartphones.

Tous les modèles S22 sont équipés de téléobjectifs

Les Galaxy S22 et S22+ auront un module triple caméra à l’arrière. Selon LetsGoDigital, il s’agit d’un appareil photo grand angle de 50 mégapixels, d’un appareil photo ultra grand angle de 12 mégapixels et d’un téléobjectif de 12 mégapixels avec zoom optique 3x.

Le Galaxy S22 Ultra, quant à lui, devrait proposer quatre caméras qui ne sont pas logées dans une bosse d’appareil photo rectangulaire, mais sont chacune placées individuellement à l’arrière. L’équipe de caméras devrait se composer d’un appareil photo principal de 108 mégapixels, d’un appareil photo ultra grand angle de 12 mégapixels et de deux téléobjectifs de 10 mégapixels avec zoom optique 3 ou 10x.