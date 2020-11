Le dernier exemplaire japonais de l’Abarth 124 Spider est mis aux enchères

Avec la fin de la production annoncée il y a près d’un an, nous avons maintenant la nouvelle qu’au Japon, le dernier spécimen du Araignée Abarth 124 sera mis aux enchères lors d’un événement en ligne. Le produit sera remis à une association caritative, Shine On, qui aide les enfants atteints de maladies graves et leurs familles.

En plus de la vente aux enchères du dernier exemplaire de l’Abarth 124 Spider, une série de dessins du propre Stile Center de la FCA et une plaque d’aluminium seront également mis aux enchères où vous pourrez voir la silhouette du roadster et l’allusion au fait qu’il s’agit de la dernière édition, en plus de la inscription, quelque chose d’émotionnel «Per semper tua…»

La vente aux enchères est déjà en cours et se termine le 29 novembre, avec l’offre initiale pour le roadster à partir de 3,7 millions de yens, soit environ 29 840 euros.

“Je suis très fier de cette opération caritative de soutien aux enfants qui comprend également la dernière 124 Spider disponible au pays du soleil levant. Pour Abarth, le Japon est son plus grand marché d’exportation, étant en croissance constante et représentant une forte tradition pour le Cette vente aux enchères caritative témoigne de l’unité de notre «scorpion» au pays et à ses habitants. Elle rend également hommage au premier Abarth produit ici, au Japon. Enfin, c’est aussi une excellente occasion de célébrer le mois de signe du scorpion, comme nous le faisons chaque année. “ Luca Napolitano, PDG de Fiat EMEA

O roadster Italo-japonais

Nous savons tous que l’Abarth 124 Spider, comme la Fiat 124 Spider, étaient des «frères» de la Mazda MX-5 ND qui est toujours en production. Cependant, en plus d’une conception de carrosserie unique et évoquant la 124 Spider d’origine, elle a également fourni une expérience de conduite distinctive, conséquence de l’heureuse décision de lui donner un moteur unique.

C’est l’un des 10 modèles qui seront également mis aux enchères. Voir le reste dans cette galerie.

Au lieu d’utiliser les mêmes moteurs à aspiration naturelle que la MX-5, la 124 Spider a utilisé les services du 1.4 Turbo d’origine Fiat, ce qui a complètement changé le caractère du modèle. Dans le cas de l’Abarth 124 Spider, c’était le plus puissant de tous, avec le tétra-cylindrique turbocompressé offrant 170 ch de puissance et 250 Nm de couple, des chiffres capables de facilement «exciter» l’essieu arrière de la compacte roadster.

Malheureusement, la 124 Spider, quelle que soit la version, n’a pas rencontré le succès commercial attendu, sa carrière s’est donc avérée plus courte que d’habitude. Après avoir été révélée en 2015 et lancée en 2016, la carrière n’a même pas atteint cinq ans.