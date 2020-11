Genshin Impact: ce que les cieux cachent, l’eau révèle

Il s’agit de la troisième et dernière quête de l’histoire de l’événement Unreconciled Stars pour Genshin Impact. À la fin de cette quête, ouvre l’ensemble de tâches du trio Star of Destiny à accomplir pour plus de récompenses et de Fading Star “s Essence.

Ce que les cieux cachent, l’eau révèle

Ce que les cieux cachent, l’eau révèle est une quête dans Genshin Impact et est la troisième et dernière quête de l’histoire principale de l’événement des étoiles non réconciliés. Pour cette quête, vous devez plonger dans les mystères du Fatui avec l’aide de Mona et de ses techniques de dépistage.

Pour déverrouiller la quête Ce que les cieux dissimulent, l’eau révèle, vous devez avoir terminé au préalable les première et deuxième phases de la quête Événement des étoiles non réconciliés.

La première tâche de la quête est d’aller à Vallée de Starfell et parler à Mona là-bas. Après avoir interagi avec elle, voyagez rapidement vers Village de Qingceet parlez à Jinglun, le soldat Millelith. Il vous informera qu’il y a deux endroits à côté du village où des météorites ont atterri et ont commencé à affecter le village.

Suivez ces deux marqueurs jusqu’aux emplacements des météorites, récupérez-les, puis faites votre rapport à Jinglun. Renseignez-vous sur les blessés causés par les météorites, puis parlez aux trois soldats qui s’occupent des blessés – Huaqing, Yang et Bro Huang. En parlant à Frère Huang, il mentionnera que Gao le sixième vient de se réveiller littéralement, mais soyez doux lorsque vous l’interrogez.

Interagissez avec Gao le sixième, et il marmonnera sur le fait qu’il a besoin de nourriture. La nourriture que Gao veut, c’est le Qingce Stir Fry – Si vous n’avez pas la recette, suivez ce lien et vous l’aurez en un rien de temps! Préparez du Qingce Stir Fry et donnez-le à Gao. Il vous racontera ensuite ce qui lui est arrivé et évoquera une montagne enneigée … Un teaser pour Dragonspine, peut-être?

Retournez voir Mona et expliquez-lui tout cela. Finalement, un nouveau personnage d’Inazuma apparaît, appelé Scaramouche; Il est le Sixième des onze Fatui Harbingers. Juste avant qu’une bataille n’ait lieu, une grosse météorite passe au-dessus. Suivez le waypoint jusqu’à l’emplacement de la météorite, puis la quête Ce que le ciel cache, l’eau révèle est terminée.

Une fois que cela a été fait, trois autres quêtes s’ouvriront, une opportunité illimitée, une perte mystérieuse et des problèmes avec les lettres. Voici le trio de quêtes de l’étoile du destin. Avec ces quêtes, vous gagnerez l’Essence de l’Étoile Fading, qui vous permet d’acheter des objets dans la boutique de l’événement; nous vous recommandons d’économiser pour la Couronne de Sagehood.

