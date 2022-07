Après quatre ans de recherche, un streamer de World of Warcraft trouve enfin sa monture rare.

Après plus de quatre ans de recherche, le streamer Twitch Bingo1(ouvre dans un nouvel onglet) était ravi de trouver les Rênes d’Invincible, un objet nécessaire pour invoquer la monture Invincible dans World of Warcraft.

Avant de regarder la vidéo ci-dessous, vous devriez probablement baisser le son, surtout si vous prévoyez de la regarder avec des écouteurs. Bingo1 célèbre l’occasion avec enthousiasme. Et cela a du sens: Bingo1 poursuit Invincible depuis 2013, après la sortie de l’extension Mists of Pandaria, mais il n’est devenu sérieux qu’en 2018, selon GamesRadar (ouvre dans un nouvel onglet).

Dans World of Warcraft, les montures font déjà partie des biens les plus recherchés, mais Invincible est l’un des plus convoités. Une première illustration d’une monture particulièrement unique était la monture volante, qui était à l’origine la monture du roi-liche Arthas. L’acquérir pendant l’ère Wrath of the Lich King de WoW signifiait que vous aviez terminé l’un des raids les plus difficiles du jeu, vous plaçant parmi les joueurs d’élite du jeu.

C’est une période ridiculement longue à passer pour un seul objet, mais comme nous l’avons observé dans notre guide des montures fascinantes de World of Warcraft qui nécessitent peu d’efforts pour être obtenues, Invincible, l’ancien compagnon d’Arthas avant et après sa transformation en roi-liche, nécessite beaucoup de travail à obtenir. En effet, les rênes d’invincible, qui sont nécessaires pour appeler la monture, ne sont lâchées que rarement (1%) et ne sont disponibles que dans l’édition héroïque à 25 joueurs du raid Icecrown Citadel.

Étant donné que la Citadelle de la Couronne de glace est un raid hebdomadaire et que cela rend l’objet extrêmement rare, les joueurs ne peuvent pas le moudre indéfiniment pour l’obtenir : Noogies coriaces, rendez-vous la semaine prochaine si vous lancez le raid et n’acquérez pas les goodies que vous recherchez. Malgré les probabilités écrasantes, Bingo1 a peut-être connu une (très) longue période de terrible chance : lorsqu’il a commencé à rechercher « constamment » les Rênes d’Invincible dans l’extension Battle for Azeroth, qui était en août 2018, cela signifiait qu’il lui aurait fallu lui plus de 200 courses pour le découvrir. En termes d’analyse statistique, ce n’est pas fantastique.